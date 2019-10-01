樓價UPDATES︰元朗雍翠豪園呎價創年內新低

細價單位在需求帶動下，低價或減價盤不乏買家承接，元朗雍翠豪園剛錄得今年新低呎價個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角柏蔚山九月錄得10宗租務個案，平均實用呎租約56元。項目2座高層C室，實用面積1,066方呎，為四房包括套房及連工人套房設計，向南享山景，成交月租6.6萬元，實用呎租61.9元。目前約有23個租盤，入場月租為3.1萬元。

●不少業主為加快套現，願意減價沽貨。西灣河嘉亨灣5座中高層A室，實用面積685方呎，屬三房包括套房設計，向北及享海景。上址原叫價1,700萬元，議價後以1,688萬元易手，實用呎價24,642元，12年升值1.4倍。

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九龍區

●將軍澳峻瀅5座低層G室，上月叫價730萬元放售，經議價後減價55萬或約8%，獲買家以675萬元連租約購入。單位實用面積498方呎，以兩房間隔，享內園景，實用呎價13,554元。屋苑約有97個放盤，叫價由720萬元起。

●將軍澳中心錄辣招期滿沽售個案，剛售出的9座中層E室，實用面積384方呎，作價675萬元，實用呎價17,578元，3年升值約25%。

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新界區

●元朗雍翠豪園2座低層E室兩房戶，原開價570萬元，減價20萬元後，以550萬元沽出，以實用面積488方呎計，實用呎價僅11,270元。而原業主於1999年以約181萬元入市，持貨約20年帳面獲利369萬元，升值兩倍。

●元朗好順意大廈9月份共錄3宗買賣，包括A座低層4室兩房戶，實用面積268方呎，享開揚景。單位上月中才以448萬元放售，議價後減價44.2萬或約10%，終以403.8萬元易手，實用呎價15,067元，4年升值逾27%。屋苑現時約有5個放售，入場價由390萬元起。

●沙田居屋愉翠苑H座低層01室兩房戶，實用面積510方呎，獲綠表買家於第二市場以零議價490萬元購入，實用呎價9,608元。據了解，原業主於2007年以114萬元買入，持貨逾12年帳面獲利376萬元。

●屯門居屋兆邦苑有單位微減7萬元，獲區內人士於已補價自由市場以491萬元承接。上址中層3室，實用面積566方呎，實用呎價8,675元。買家鍾情該區配套完善，加上單位內籠寬敞，因而決定購入作自用。

●屯門盈豐園1座高層C室，實用面積513方呎，同屋苑住戶有感原居所空間不足，欲轉換較大單位，因而以535萬元購入上址作自用，實用呎價10,429元稍低於市價。

●屯門瓏門6座高層E室兩房戶，實用面積474方呎，向西北享開揚景。有區內首置人士鍾情上址周邊配套齊全，成功議價13萬元後，以767萬元承接，實用呎價16,181元。

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