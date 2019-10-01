【國金專題】德國續守財拒「放水」　恐累全球經濟

環球貿易戰和英國脫歐夾擊下，歐元區最大經濟體德國第二季經濟收縮0.1%，加上前景持續不明朗，當地有陷入衰退之虞。然而，坐擁大量財政盈餘的德國政府依然希望勒緊荷包，直至最近稍稍轉軚，恐怕已來得太遲和太少，拖累歐元區以至全球經濟。

德國過去一直被批評是「守財奴」，過去歐債危機期間，各國對領導歐元區的德國堅持緊縮政策和財政盈餘大惑不解和不滿，因為陷入困境的南歐國家都要被迫跟隨大幅削弱預算，令民眾生活百上加斤，助長民粹主義滋長。不過，大部分德國人否認指控，認為平衡預算是理所當然，視之為金科玉律。

根據德國憲法，若經濟仍在增長中，淨聯邦負債增幅只能佔國內生產總值(GDP)0.35%，有關限制在衰退時則可略為放寬。而自1990年德國統一以來，當局只曾在2008年金融海嘯後推出規模500億歐元的刺激措施，包括每人2,500歐元換車補貼和支持企業支薪。

隨着德國率先其他歐元區國家走出經濟危機，當地2014至2018年持續錄得財政盈餘，去年達580億歐元，創統一後新高，相當於GDP的1.7%。德國的政府負債2017年跌穿2萬億歐元，帶動負債比率由2012年的81%，降至歐盟規定的60%之下，2002年以來首次，遠低於法國近100%以及意大利約130%。

不過，現時要求德國政府「開水喉」的聲音主要來自海外。國際貨幣基金組織(IMF)在4月報告中，便點名呼籲德國減稅或增加開支以刺激經濟，因為預期該國直至2024年前，仍維持錄得財政盈餘。在美國奧巴馬政府擔任白宮經濟顧問委員會主席的富爾曼指出，德國情況特殊，既有需要亦具有能力推行財政刺激措施，形容沒有其他國家比德國有更充分理由增加開支。

●貿戰衝擊 次季出口挫

以出口為主的德國經濟過去兩年備受貿易戰和環球經濟放慢的打擊，令第二季製造業收縮近5%，出口錄得六年最大跌幅。德國工業聯會(BDI)最近估計當地今年經濟增長只有0.5%，較六月時少半個百分點，警告英國一旦10月底無協議下脫歐，德國今年經濟增長更會降至零。

不過，德國政府、議員及央行對加推財政刺激措施仍不以為然。據消息人士透露，即使德國央行預測當地經濟第三季繼續收縮0.1%，即出現技術性衰退，但仍認為暫時毋須採取財政刺激措施，指過去一年持續呆滯的經濟受一些臨時性因素影響如天氣。

●倡調低消費稅谷經濟

德國財長紹爾茨態度略為軟化，暗示一旦出現危機，當局目標制定額外500億歐元開支計劃。花旗經濟師Christian Schulz建議德國政府可跟隨英國2008年的做法，短暫調低消費稅以刺激經濟。Natixis歐洲經濟主管Dirk Schumacher則認為，若德國政府要增加開支，最好立刻行動，不但德國本身受惠，整個歐元區也會得益。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。