夜市UPDATES：數據奇差道指轉跌　港黑期受壓

美股跌幅擴大，道指跌逾150點，低見26,764點；標指跌0.38%，報2,965點；納指跌0.09%，報7,992點。

【22:11】美國最新製造業數據遠遜預期，道指高開後轉跌，目前報26,878點，跌38點或0.14%；標指報2,973點，跌2點或0.1%；納指報8,015點，升幅縮至16點或0.2%。港股「黑期」報25,811點，較恒指周一(9月30日)收市低281點。

美國9月供應管理協會(ISM)製造業指數47.8，遠差過市場預期的50，為十年新低；8月份為49.1。

【21:35】市場關注經濟數據，美股道指高開後續揚，目前報27,030點，升113點或0.42%；標指報2,990點，升13點或0.47%；納指報8,057點，升57點或0.72%。

俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指現報25,905點，較恒指現貨低187點。

美國9月Markit製造業PMI終值51.1%，好過預期的51%。接下來，將公布的美國9月供應管理協會(ISM)製造業PMI格外重要，屆時市場參與者將能夠了解貿易緊張情勢和匯率給美國製造商造成的損害程度。ISM的8月報告顯示，美國製造業活動三年半來首次出現萎縮，更令人擔憂的是出口訂單指數觸及逾10年低點。

銀行股向升，美國銀行、摩根大通及花旗集團股價升逾1%。基準的10年期美國國債孳息率攀升至1.73%。

蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克(Tim Cook)表示，新款iPhone 11系列手機的銷情「開局非常強勁」，惟沒有透露具體銷售數字，股價升1.42%。

英國脫歐消息方面，英國首相約翰遜準備在幾天內向歐盟遞交新的脫歐協議藍圖，這將會決定本月底後英國是否有望有序脫歐。歐洲股市個別發展，英股升0.02%；德股跌0.11%；法股跌0.18%。

【21:30】美股在10月首個交易日做好，道指高開95點，報27,012點，納指升41點，至8,040點。

不過，Macro Risk Advisors指出，10月傳統上是最波動的月份，俗稱恐慌指數的VIX波動指數過去30年平均急升超過21點。《股票交易員年鑑》亦指出，自1950年以來，美國總統大選前一年的10月份平均只升0.1%，遠低過期間整體10月的0.9%升幅。

個別股份方面，蘋果公司（Apple Inc.）股價周一創今年收市新高後，周二再升0.61%至225.35美元。不過，KeyBanc向電訊商的調查發現，新iPhone需求疲弱，現水平估值不夠吸引。

嘉信理財宣布由10月7日起將股票、交易所買賣基金及期權的交易佣金，由原來每宗4.95美元降至零，消息拖累股價挫6%，至39.32美元。

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