上季全球企業併購額5.6萬億　跌16%三年最差

受環球經濟放緩和中美貿易摩擦影響，全球企業投資氣氛慘淡。外電引述金融數據公司Refinitiv報告指，全球第三季收購合併交易總額僅7,290億美元（約5.68萬億港元），按年跌16%，規模為2016年以來最低。其中，上季美國併購總額按年大跌40%，創2014年以來低位。

報告指，受中美貿易戰影響，全球經濟增長將是十年來最低。儘管現時用作收購的債權融資相對便宜，股票市場穩健，但企業併購投資的意欲卻異常低企。高盛環球收購合併聯席主管Michael Carr指出，收購合併總額減少，源於投資者憂慮市場風險正在上升。

美國近月消費開支數據疲弱，加上貿易戰陰霾揮之不去，令美國企業投資氣氛冷淡。報告顯示，美國第三季度併購總額大跌4成至2,460億美元。亞洲區方面，受香港近月的社會事件影響，投資者憂慮香港能否繼續保持亞洲金融中心地位，併購總額亦按年跌20%至1,600億美元，為2017年以來最低。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，報告指近期香港社會不穩令投資者對香港失信心，言論有「譁眾取寵」之嫌。他認為香港地位特殊，不少外資以香港為開拓中國市場的基地。香港亦擁有完善法制和專業人才，資金流動性高，金融中心地位穩固。他舉例，雖然香港近月受社會事件困擾，但重磅股百威亞太（01876）兩度選擇在香港上市，可見外資對香港長遠發展感樂觀。

此外，歐洲併購總額按年上升逾45%至2,490億美元，主要由於英國受脫歐不確定性影響，導致環球資金爭相於歐洲執平貨，並使英國繼續成為歐洲最大企業併購市場，今年英國累計完成併購總額1,770億美元，佔全球整體6.4%。

報告又指，不少企業將交易延至今年底，令第三季度收購合併總額下降。報告認為全球併購市場未來仍然穩健，估計全年併購總額與去年的3.91萬億相若。

林樵基認為，數據反映投資者對英國仍然有信心。儘管英國脫歐發展仍不明朗，但不少企業認為英鎊下跌是投資時機，因而選擇併購英國資產。他指，英國始終是「成熟經濟體」，在法制穩健的情況下，英國仍存在吸引力，長遠亦看好英國發展。

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