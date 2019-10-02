東方日報B1：上市新例嚇窒　主板「殼價」冧75%無人吼

立信德豪會計師事務所董事林鴻恩指，現時借殼上市或殼股活動非常淡靜，主要受港交所新規影響，包括買殼後注入資產，及出售舊業務的期限由兩年增至三年、股權轉手後發新股集資亦有很大限制等。「程序上，若買殼後未有新業務注入，舊殼生意又簡單，隨時被質疑是否適合上市而被DQ(遭港交所發除牌通知)！」

再者，本港經濟惡劣，殼價已大降，「主板殼叫價由高峰期約七億至八億元，下跌超過一半都不止，叫價低至只有兩億至三億元，視乎質素而言。」

他續指，「GEM殼叫價高峰期約三億至四億元，但現時無人願意洽購。早前一家GEM公司賣殼，最後成交價不足一億元！GEM因為取消了轉板簡化程序機制，吸引力大減，想賣殼需要給予很大折讓。」同時，買賣殼的成交亦大幅縮減，「高峰期主板成交每月有好幾宗，現時可能是每幾個月才有一宗！」

本港很多上市公司的業務均在香港及內地，現時經濟差，林鴻恩預期生意失敗的公司會增加，「相信新例生效後，會有更多公司，尤其是規模小的公司，如GEM等，會跌落DQ的警戒線內。」

雖然港交所對持續上市新規(如必須要有足夠業務運作等)設有一年過渡期，但他認為，「有緩衝期當然係好，但過渡期好快過，結果可能也是一樣。因為由不滿足過渡到滿足港交所的要求，公司的業務增長必須很大。但要將原本的舊生意做大，在現時經濟不佳的情況下，是很困難；若買新生意，收購又有很多規則限制，故在12個月的緩衝期內，很難找到白武士，成功機會也不高！」

受新例影響，以往非常興旺的殼股抵押活動亦增加難度，令大股東押股融資成本增加，並連帶影響證券行的業務。不過，由於監管機構打擊殼股活動已非今天的事，他不預期新例實施會對本港股市有大影響。

另方面，上市公司商會總幹事黃明偉指，港交所本來建議，當業務運作不足公司進行反收購活動時，收購目標及經擴大後的集團須「各自」符合所有新上市規定，但最終因市場反對而取消，讓已上市公司仍有一線生機，即收購目標不用彌補上市公司過去三年的虧損，收購目標盈利只需符合上市規定就可以，令反向收購較易進行。

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