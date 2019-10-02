黃國英　陰乾市做淡宜循序漸進

股票分析之所以難，因為性質上要批判上市公司質素的好壞，將自己放到一個近似法官的位置，高高在上。聚焦在管理層的長短處，久而久之，便會逐漸忘卻審視本身的成績。稍有名氣地位的話，更加容易飄飄然，所以分析員能夠成功轉化成為交易員的案例並不多，而關鍵在於是否有高度的自省能力。

原本已經不容易，近期難上再加難。做法官需要公正，分析卻多數有立場，一旦趨向偏頗，就會過分放大好淡消息的影響。存在喜惡是人性，保持平常心只能盡力而為，不妨審視自己的行為，是否愈來愈頻密分享訊息，發表意見。假如出現這種現象，在處理投資上便要小心。

市場走勢由集體行為決定，一個社會情緒化，理論上走勢亦會跟隨。可是在股市中持份者的結構和社會根本不同，尤其是經歷多年量寬之後，貧富極度懸殊，所以股市表現通常比較鎮定，特別是面對壞消息的時候，偏頗情緒化的反應，只會令自己和市場節奏脫節。就算最終方向是正確，太過偏激，往往會因爲太快賭得太大，而捱不住過程中出現反方向的挾倉。

股票絶對不是只升不跌，基本因素變質，股價一樣會反映。不過走勢就和以往有頗大分別，甚少股災式暴挫，取而代之是漫長的陰亁。可能是大部分樂觀派實力雄厚，願意畀上市公司時間，到更多大勢已去的證據浮面，又或者出現更吸引的代替選擇，才逐漸放棄留守。

走勢到底是趨向陰乾，抑或只是調整，根本極難分辨。最好方法是化繁為簡，對某隻股票有偏淡立場的話，就減持或者清倉，然後千萬不要回頭。如果想進取一點掉頭做淡，應該要循序漸進，因為有大約一半機會中伏，調整後再升過。真的博中陰乾，也只會是跌三百彈兩百的模式，要有合理利潤需要無比耐性，持倉太進取，一定會戰戰兢兢搶雞胡，心理負擔重，令回報偏低。陰乾時代淡倉一樣難贏大錢，難怪愈來愈多人放棄股市。

豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，本欄逢周三刊出)

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