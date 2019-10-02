沈振盈　負面因素繼續惡化

第3季港股終於完結，恒指收報26,092點，跟第二季比較，下跌了2,450點，跟去年底比較，只微升了247點。基本上已將第一季的數千點升幅打回原形。今年市況的變數太多，除了舊有的負面因素繼續發酵及惡化之外，更有新的因素出現，導致港股反覆下跌。

猶記得今年第1季，恒指氣勢如虹，大幅上升，4月份更重上30,000點水平。當時市場情緒樂觀，媒體評論及大行報告，已大鑼大鼓謂牛市重臨，一切向好。其實當時筆者已指出，升市只建基於三個似是而非的憧憬，分別是：中國為救經濟而放水托市、中美貿易談判可以達成協議、美國開始步入減息周期。然而，從政治、國策及宏觀分析，筆者早已認為這三個憧憬難以成事，首季的上升只是熊市的反彈浪而已。

結果，事實與憧憬出現了落差，中國重申不會「大水漫灌」，貨幣政策只會是適度寬鬆。人行一再強調，貨幣政策並不是靈丹妙藥，對資產市場的槓桿及泡沫，繼續抓緊。另一方面，中美貿易談判的策略，從「不瞅不睬」地拖時間，轉而「反守為攻」，定下中國本身的底線。正是「不想打，但不怕打，必要時不得不打」，在「寸步也不能讓」的大前提下，始終未能達成協議。至於美國的息口走勢方面，在白宮嚴重干預之下，聯儲局只能勉為其難地就範，但這更加打擊了投資者的信心。甚麼「牛市重臨」之言論，已不攻自破。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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