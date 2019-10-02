林嘉麒　10月大市恐再掀波瀾

恒指在9月最後一個交易日表現令人安慰，開市輕微低開，見過25,786低位後反彈，不單止重上26,000點大位，也見過26,100點以上。最後埋單，恒指9月全月升367點。全月波幅1,868點，以點數計與8月的2,854點相比下，9月波幅較細，但仍然屬於年內較波動的月份。

十一假期前，恒指在9月最後一個交易日回升，當然值得高興，惟踏入內地休市的同時，料港股成交因此變得淡靜，大戶更容易舞高弄低。事實上，恒指去年10月全年波幅最大，亦是全年低位所在。去年低位24,540點，高低波幅高達3,176點，相比當年9月跌了2,808點，即約10.1%。投資者今年10月更要保持警惕，環球市場10月將會再次風起雲湧，中美貿易磋商、英國脫歐、聯儲局議息會議等，件件大事可說是觸目驚心。

值得慶幸是，9月份經濟數據未因中美雙方於9月起額外互相加徵關稅而較想像中差。國家9月官方製造業採購經理指數(PMI)為49.8%，比上月回升0.3個百分點，好過市場預期的49.5%。從企業規模看，大型企業PMI為50.8%，較上月高0.4個百分點；中、小型企業PMI為48.6%和48.8%，分別回升0.4和0.2個百分點。大中小型企業全面改善，此是意料之外。

有兩項數據值得留意。首先，新訂單指數為50.5%，比上月上升0.8個百分點，升至臨界點之上，表明製造業產品訂貨量有所增加；採購量指數為50.4%，比上月上升1.1個百分點，採購活動再次出現擴張情況，已重回7月份的水平。新訂單及採購量指數直接反映企業生意狀況，重回正數代表經濟情況未到衰退。內地整體經濟活動需求仍然存在，相信與內需帶動有關。至於貿易相關度較高的新出口訂單指數，9月份為48.2%，較8月回升1個百分點，雖然仍處於收縮情況，不過數字重返了48%水平外，是過去一年第二個月最好的，只是較4月份的49.2%為差，此數據更是意想不到。

另一方面，國家9月份非製造業商務活動指數尚算不錯。指數為53.7%，略低於上月0.1個百分點，整體延續擴張態勢。行業上，服務業商務活動指數為53%，比上月上升0.5個百分點，航空運輸業、郵政業、互聯網軟件信息技術服務、貨幣金融服務、資本市場服務等行業商務活動指數位於58%以上。不過要留意，住宿業、餐飲業、房地產業、居民服務業等處於收縮，民生相關的經濟動力確實受影響，投資者要慎防相關板塊。

恒指走勢上，過去一個月受制於周線圖的10周移動平均線，即26,299點，而支持見於250周線，即25,600點水平。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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