中信銀行國際 　經濟放緩　歐元重拾跌勢

德國9月IFO企業景氣判斷指數由上月的94.3升至94.6，高於預期的94.4。但歐元區9月綜合採購經理指數(PMI)從8月的51.9跌至50.4，不及預期，並為6年多來最低水平。數據暗示第3季歐元區經濟僅增長0.1%，未來幾個月將進一步惡化。另外，歐洲央行行長德拉吉表示，歐元區經濟增長動力明顯放緩，央行須要高度寬鬆的政策立場，若有必要，將審慎地使用宏觀和微觀工具，拖累歐元回落至1.0910美元水平。

美國第2季國內生產總值(GDP)增長2%，與較早時公布的初步數字相同，主要受消費者開支上升4.6%帶動，創4年半新高，但較初步數字調低0.1個百分點；另外，美國8月耐用品訂單按月增長0.2%；美國密歇根大學9月消費者信心指數終值為93.2，兩者均優於預期，美匯指數在99.10附近徘徊。

德拉吉將於10月31日卸任，結束8年任期，之後將由國際貨幣基金組織(IMF)前總裁拉加德接任，而拉加德亦已表態將延續德拉吉的寬鬆政策。此外，歐央行委員兼斯洛伐克央行行長卡日米爾表示，鑑於歐元區經濟增長疲弱，歐洲央行應提供更多刺激經濟措施，並重新購買債券，市場預期歐元將進一步下試1.0850美元。

中信銀行(國際)

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