姚遷　A股基金向好　醫療保健類領跑

近日內地報章的一份網上問卷調查顯示，截至9月29日，57%的股民打算持股過節，即看好節後的行情，33%的股民持幣(現金)過節，10%股民則選擇了其他。

是甚麼令投資者有信心持股過節呢？是近期北上資金、社保基金加速入市為A股帶來了增量的 「活水」；從估值角度來看，A股估值仍處於歷史低位，有較大的增長空間；與此同時，推進資本市場對外開放、強化金融服務、央行降準、回購規模擴大等利好政策也增強了股民的信心。

今年以來A股向好，主要指數的升幅明顯，權益類基金的整體表現不俗。總結首3季的行情，主要類型公募基金的業績均普遍獲得正收益。據統計，截至9月28日，今年以來內地股票型及混合型基金平均增長30.05%和25.8%；而債券型基金和貨幣基金則分別獲得4.25%和1.83%的平均收益。至於投資海外市場的QDII基金，頭三季的平均升幅也有14.14%。

在主動股票型基金之中，廣發醫療保健基金表現領先，收益率達到71.95%，農銀匯理醫療保健主題、鵬華養老產業以超過70%的收益緊隨其後。不過，主動股票型基金的業績分化情況較大，首尾表現相差超過70個百分點。

在混合型基金中，有3只基金年內收益超過80%，交銀成長30基金(519692)以83.73%的收益率居第一；博時醫療保健行業緊隨其後，同期收益率為81.19%；廣發雙擎升級今年以來收益也超過80%。此外，交銀經濟新動力、匯安豐澤、博時回報配置、國泰融安多策略、華安媒體互聯網在頭三季的收益率都達75%以上。

從持股情況來看，領跑的權益基金主要投向核心資產類股份，尤其是科技股、食品飲料、醫藥龍頭和農業養殖等行業。截至9月27日，在申萬一級行業中，食品飲料股的升幅高達69.1%，而5G產業鏈帶動的電子行業升幅也達到55.9%。

今年以來，海外市場表現較為活躍，帶動QDII基金整體業績向好。截至9月26日，納入統計的130隻QDII基金今年以來平均收益率為14.14%，在各類基金中表現較好。股票型及混合型QDII的收益分別達到13.92%和14.13%，而債券類基金也獲得9.76%的收益。看個別基金的表現，匯添富全球消費基金以上升36%的表現排名第一，易方達標普資訊科技、華夏移動互聯、嘉實全球房地產和匯添富全球醫療等的表現也比較好。

值得注意的是，外資加大投資A股也是大勢所趨。9月23日，標普道瓊斯指數納入A股、富時羅素提升納入A股的因子權重決定正式生效。至此，國際三大指數「納A」悉數落地生效。這表示中國資本市場和中國經濟的吸引力正不斷增強，投資A股已成為愈來愈多外資的共識，這將為A股帶來可觀的增量資金。

中資基金經理 姚遷(作者為註冊持牌人士)

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