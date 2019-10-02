陳蓓敏　中銀估值吸引伺機吸納

美國眾議院議長彈劾特朗普，特朗普公布彈劾調查「通烏門」通話紀錄，但未能阻擋彈劾調查進程。眾議院情報委員會主席希夫，指出國會希望得到特朗普與各國領袖通話紀錄，查看是否與選舉連任有關。當然特朗普亦非善男，哪會坐以待斃，迅即加強對前國務卿希拉莉「電郵門」調查，以作反擊。

對華政策方面，有傳特朗普政府有意收緊中國企業在美國上市資格規例。另外，美國零售商Forever 21宣布申請破產保護，Coresight Research數據顯示，年內已有零售商關閉8,200間分店，較去年5,589間多近47%。美股雖見偏軟，餘下的第四季，料表現穩定。

內地公布9月財新製造業採購經理指數(PMI)，創19個月以來高位，為51.4，較8月50.4為佳。9月官方製造業採購經濟指數為49.8，優於8月的49.5。A股下周二(8日)才復市，十一後中方貿易團隊又將到美國作副部級磋商，市場抱觀望態度。人民幣持續於弱方位置。港股十一假前穩守26,000水平，成交淡靜。估計下月內地復市後有機會做好，有利恒指短線支持。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，持有中銀香港)

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