歐宸銘　貿談消息提振效力漸細

中美關稅分歧拉鋸差不多一年多，部分關稅依然生效，亦不排除未來有更多的貨物被徵收關稅。中美雙方會談多次，不下十次的談判仍然未能為關稅問題帶來定調，每一輪的談判進展依舊撲朔迷離，距離雙方達到共識的日期遙遙無期。畢竟，市場經已習慣中美雙方擺姿態的部署，自上年開打貿易戰以來，每當雙方有意作磋商時，環球股市一定應聲而彈，但到今時今日，市場對中美舉行經貿磋商依然抱有希望，象是了勝於無，惟中美磋商挽回投資者信心的催化劑就正如量化寬鬆一樣，其強心針的效力只會愈來愈少。

踏入10月，除了中美貿易談判以外，另一個較震撼的消息應該是美國正考慮將在美股上市的中概股除牌。雖然周末美國財政部曾澄清未有阻止中國企業在美上市，但適逢中美於10月10日在華府復談貿易關稅問題，任何一方為了增加談判籌碼，必定採用不同的消息去攻擊對方，甚至以消息掩蓋自身的弱點從而作出焦點轉移。

例如美國9月中旬曾出現資金緊絀的問題，美國隔夜回購利率曾飆升至10厘，觸發紐約聯儲銀行連續兩日啟動回購操作，為市場提供資金。其後聯儲銀行繼續回購，交易商更提出805億美元的隔夜借款請求，超出紐約聯儲銀行提供最高的750億美元限額，並為當局10年來首次在貨幣市場作出此類干預。美國錢荒問題尚未解決，銀行不願作借貸，而美國選擇在此緊張關頭放風考慮對中國企業實施限制，此舉或屬魚目混珠，為目前動盪的市況再加添雜音。

十一假期展開，惟預計本港零售市場仍然偏淡。恒指維持弱勢，加上缺乏利好消息刺激，短期後市預計仍然維持觀望。中國PMI數據做好，縱然A股在長假期前成交略有縮減，惟整體景氣仍好，加上國際指數對A股擴容，境外資金持續流入，預期A股走勢勝港股一籌。

海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。