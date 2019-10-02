袁沛儀　外圍消息淡靜　匯市整固

美國近期公布的經濟數據好壞參半，料周四公布的ISM非製造業指數與前值相若，估計美元靠穩，加上技術上貼近保力加通道頂，上升空間有限，料短線仍在近周高位99附近上落，美元兌加元繼續在一百天線1.3260附近橫行。

歐元區今日沒有重要數據公布，料市場觀望明日公布的各行業採購經理指數。德國綜合採購經理指數自年初以來一直下行，估計跌勢持續下將反覆利淡歐元。不過歐元技術上貼近保力加通道底，料短線先見技術反彈上試1.1050後再繼續下試1.0920。

大市氣氛反覆，美股整體只見上落，避險資產短暫橫行。美元兌日圓技術上保持中性，估計在106.80與108.30區間整固。美元兌瑞郎亦然，料在50天線0.9850與0.9950區間上落。

澳洲貨幣政策日趨寬鬆，澳元應反覆偏軟，但技術上貼近保力加通道底，料下行空間有限，估計下試0.6670後見小幅及短暫反彈。新西蘭儲備銀行總裁滿意減息效果，紐元回穩，不過基本偏弱下，料繼續在近周低位0.6260附近上落。

交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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