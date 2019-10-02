美股收市：3大指數挫逾1%　銀行股捱沽

美國最新製造業數據遠遜預期，道指高開後急劇轉跌，3大指數均以近全日最低位收市。道指收報26,573點，跌343點或1.28%；標指收報2,940點，跌36點或1.23%；納指收報7,908點，跌90點或1.13%。

美國9月供應管理協會(ISM)製造業採購經理指數(PMI)報47.8，遠差過市場預期的50，為十年新低；8月份為49.1。另外，歐元區9月製造業PMI終值報45.7，雖較初值高0.1，但仍是2012年10月以來最低。

美國總統特朗普再度在社交媒體上留言批評聯儲局主席鮑威爾，斥其允許利率過高是製造業不景的原因。

他留言稱︰「正如我所預測的那樣，鮑威爾和聯儲局允許美元升值，特別是相對於所有其他貨幣，這導致我們的製造商受到不利影響。聯儲局的利率過高。他們是最大的敵人就是自己，又不知道自己要做甚麼。可悲！」

個股方面，蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克(Tim Cook)表示，新款iPhone 11系列手機的銷情「開局非常強勁」，惟沒有透露具體銷售數字，股價逆市上漲0.28%。

銀行股向下，美國銀行急挫2.5%；摩根大通及花旗集團分別跌1.82%和1.35%。

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