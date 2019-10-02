【經濟大鑊】社會動盪　重創展覽業

香港反修例風波持續，暴力示威活動愈演愈烈，零售、旅遊、酒店等多個行業首當其衝外，作為香港其中一個重要行業的展覽業，數月來亦受到影響，部分展覽的人流急跌逾14%，有參展商直指接單量大跌30%。

以9月初的「香港鐘表展」和「國際名表薈萃」為例，吸引近1.8萬名買家參觀採購。惟去年這兩項展覽共吸引超過2.1萬買家入場採購，今年人數按年減少逾14%。

●美國訂單跌幅顯著

鐘錶商天時貿易亦是「香港鐘表展」的參展商之一，公司行政總裁尹明儀表示，受中美貿易戰及本地政治事件影響，是次展覽的人流明顯下跌，所接的訂單數量亦明顯比去年參展時下跌大約30%，來自本地及外地的訂單數量同步下跌，特別是來自美國的訂單，跌幅尤其明顯。

至於最近於亞洲國際博覽館舉行的大型展覽，如九月4至6日舉行的「亞洲國際水果蔬菜展覽會」，按主辦單位公布，展覽吸引全球逾1.2萬名業界人士入場，參觀人數減約10%，但展覽面積比去年有所增加。另一大型展覽 「香港珠寶首飾展覽會」於9月16至20日舉行，今年來自中國的買家數目較去年減少，但日本、以色列及部分市場則有上升趨勢。

會展管理公司發言人回覆查詢時指，近期香港會議展覽中心的國際展覽中，只有一個規模較小的「亞洲海鮮展」決定取消。今年其他預定舉行的展覽，包括一些佔用會展中心所有展覽廳的大型展覽，將如期舉行，暫時沒有原定於明年舉行的展覽取消或延期。但發言人補充，據展覽主辦機構公布，最近舉行的商貿展覽的參展商和買家數目輕微下調。

貿發局的展覽會及會議主要在會展內舉行。貿發局發言人指，儘管近月社會活動持續，但最近在香港舉辦的主要經貿活動，包括香港貿發局的展覽及大型國際會議等，都能夠順利及安全地進行，參展商數目亦與去年相若。

而亞洲國際博覽館發言人表示，亞博館每年舉行超過300個大型活動。一般而言，大型展覽及會議客戶早於兩至五年前開始計劃活動及預訂場地，展望今年第四季至明年初尚有多個大型活動於亞博館舉行。

專門舉辦展覽的環球資源展覽部副總裁黎可怡表示，就10月在亞博館舉行的「環球資源消費電子展」，展位數目有增長，但有展商、買家查詢有關交通及貨運安排，他們亦擔心航班無法順利升降而影響行程。而該公司已制訂應變措施，並會進一步提升場館保安安排，包括增加保安團隊人員數目、加建監察系統等，全天候監察展會情況。另會協調穿梭巴士提供來往展館及市區的交通服務。

●基礎穩固 難以取替

黎可怡指，香港展覽業建立多年的基礎十分穩固。專業服務、配套等並非其他地區一時三刻可以取代，香港仍然是亞洲重要的採購基地，企業亦未有迹象會轉到其他地方參展。

貿發局發言人指，該局已增撥資源提供不同的優惠，鼓勵東盟市場及一帶一路國家的買家來港採購，為參展商提供洽談的機會。

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