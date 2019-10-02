【地產專題】八成屋苑估價下跌　嘉湖重挫7%

受整體經濟放緩及社會氣氛緊張等影響，踏入下半年樓市突然轉勢向下，銀行對後市取態亦有保留。《東網》追蹤20個大型二手屋苑單位，佔16個或80%估價按季回調。當中5個跌幅更高逾半成，天水圍嘉湖山莊挫7.7%表現最差。

嘉湖山莊樂湖居6座高層戶，近數月估價不斷下滑，現為565萬元，較7月初612萬元，回落47萬元，以實用面積548方呎計，呎價10,310元。中原伍耀祖表示，項目9月份交投回升，錄約45宗個案。目前約有50%放盤業主願劈價，個別叫價低於「五球」，如翠湖居5座低層兩房戶，實用面積449方呎，開價497萬元，呎價11,069元。

●映灣園入場費630萬

受惠減價帶動，該屋苑連錄買賣。祥益林家倫稱，景湖居1座低層E室，實用面積446方呎，最初叫價580萬元，累減3口價共75萬元，以505萬元售出，呎價11,323元。買家為區內人士，見樓價回落，加上業主願提供議價空間，故決定入市。

至於東涌上月頻頻有收租投資者沽貨套現，拖累樓價急挫，個別屋苑成交呎價險守9,000元。該區映灣園3座中層戶，實用面積494方呎，估價按季跌48萬元或6.7%，現為667萬元。東涌物業曾偉明稱，該盤上月錄逾20宗買賣，交投步伐明顯加快，尤其是三房戶。現時約有150個放盤，入場單位為實用面積518方呎的兩房戶，叫價630萬元。

他續稱，同區海堤灣畔九月初連錄兩宗樓價約600萬元的平價成交後，刺激睇樓量上升，全月錄4宗買賣，現有放盤約40個，叫價650萬元起。據了解，該物業2座低層戶，實用面積846方呎，數月前估價曾逾千萬元，目前跌至969萬元，按季回落4.3%。

市區藍籌屋苑跌勢同樣急促，鰂魚涌太古城順安閣低層戶，實用面積580方呎，期內估價由1,149萬元，逐步跌至現時1,065萬元，下挫幅度7.3%。代理指出，近期業主願意調低叫價，刺激上月錄約15宗交投，相比8月只有5宗，多出兩倍，期內至少有5宗成交呎價低於2萬元。

●麗港城平均呎價低5%

而茶果嶺麗港城18座高層戶，估價現為782萬元，以實用面積517方呎計，呎價15,126元，按季低42萬元或5.1%。中原洪金興指出，該屋苑近期樓價明顯回落，9月份平均呎價跌近5%。目前約有55個買賣放盤，兩房戶開價700萬元起，該類型單位過往做價最高曾逾800萬元。

資深投資者伍冠流認為，樓市前景不好，大家均採取觀望態度，故市民應要有心理準備，樓價會有10%以內跌幅。他又指，現時難以預測跌浪會持續多久，因為社會狀況正陷於僵局，看不到有解決的迹象。

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