【市前重點睇】道指跌343點　油價弱勢

●美匯指數在衝高後回落，最新報99.12；圓匯企107.7；歐元兌美元報1.093；英鎊處1.229。港匯見7.842。離岸人民幣(CNH)於7.14水平徘徊。金價低見1,476美元，布油失守60美元，弱見58.4美元；紐油險守54美元。道指期貨升近50點。

●英國首相約翰遜周三將向歐盟提出他的最終脫歐協議，據悉，只有10日時間與歐盟敲定英國脫歐協議。

●美國9月供應管理協會(ISM)製造業採購經理指數(PMI)報47.8，遠差過市場預期的50，為十年新低。

●世界貿易組織(WTO)大幅下調今年全球商品貿易增長預測，增幅跌至1.2%，料為10年來最差。

●歐元區9月份製造業採購經理指數(PMI)終值報45.7，雖較初值高0.1，但仍是2012年10月以來最低。

●美國總統特朗普再度在社交媒體上留言批評聯儲局主席鮑威爾，斥其允許利率過高是製造業不景的原因。

●蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克(Tim Cook)表示，新款iPhone 11系列手機的銷情「開局非常強勁」，惟沒有透露具體銷售數字；股價逆市漲0.28%。

-Apple最強分析師：明年iPad和MacBook將搭載mini LED屏幕。

●道指收報26,573點，跌343點或1.28%；標指收報2,940點，跌36點或1.23%；納指收報7,908點，跌90點或1.13%。

●港股ADR指數收報25,790點，跌302點或1.17%。

●沙特阿美傳與中石化等接洽，爭取成為IPO基礎投資者。

●歐洲央行擬推新基準利率，取代倫敦銀行同業拆款利率(Libor)。

●厄瓜多爾宣布將於明年1月1日起離開石油輸出國組織(OPEC)，主要基於當地政府希望增加收入方式。

●紐約期油收報每桶53.62美元，跌45美仙或0.8%；布蘭特期油收報每桶58.89美元，跌36美仙或0.6%。

●英國富時100指數收報7,360點，跌47點或0.65%；法國CAC指數收報5,597點，跌80點或1.41%；德國DAX指數收報12,263點，跌164點或1.32%。

●紐約期金收報每安士1,489美元，升16.1美元或1.1%。

●美國10年期國債孳息率下跌2.93點子，報1.6353厘。

●澳洲減息0.25厘符合預期。

●南韓歷來首現通縮，分析料本月或再減息。

-南韓9月出口按年挫11.7%，晶片出口量瀉逾31%。

●標普確認中國長期主權評級A+，展望維持穩定。

●澳門9月賭收220億澳門元，今年首9個月累計博彩毛收入按年跌1.7%。

●共享工作空間初創企業WeWork放棄上市。

●比特幣上周暴跌有原因？專家咁解釋...

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