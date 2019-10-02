【股民熱話】中國金融業等「劏」　仲揸內銀股收息？

中美經貿高級別磋商將於十一後舉行，此前傳來美國擬出手限制投資組合流向中國，並擬考慮要求中概股退市，顯見美國總統特朗普開始打中國金融業的主意。雖則後來美國官方話暫未有此考慮，惟觀乎特朗普慣常以極端手法逼對手埋牆角，空穴來風，未必無因。

事實上，明年中國擬加大對外開放金融業，美國對於這個龐大而具潛力的市場一直虎視眈眈。中美既然在打貿易戰，美國斷不能接受一方面以關稅手段打擊中國經濟，另一方面卻容許美國長線資金不斷流入中國資本市場，那無異於幫自己倒米？此刻針對中國金融業出招，顯然也是要在達成協議前爭取更大的利益，這是意料之內的發展。

要知道，在金融業發展操作經驗和知識方面，美國與中國是一強一弱，2015年A股大時代以「股災」結束，由國家隊入場收拾殘局，官方意圖以牛市救經濟的策略錯誤、監管缺失，以及市場亂象，可謂表露無遺。雖然此後中國在金融業法規上推行改革，但始終受體制所限，只怕欲速不達。若明年開始外資在中國金融業的進出自由度逐步增加，中國金融業發展必將面臨挑戰。兩強之爭既殺到入金融業，仍持有中國金融股的投資者，宜認清形勢，及時檢討組合，妥善控制持倉風險。

論中資股，唔少香港股民都會揸住內銀股，坐收五、六厘息，賴理人民幣貶唔貶值，反正國有銀行大老闆都係國家，感覺上唔會執笠，穩陣收息可以少理股海風浪。呢個想法，唔會錯得晒，但亦唔係啱得晒，皆因此一時彼一時。中國如今被迫加快開放金融市場，否則不單只擺平唔到與美國的經貿之爭，亦難解內地的房地產泡沫和資本市場發展的問題，嚴格而言就關係到經濟可持續發展的問題。

中國要對外開放市場，首要是放開透過國有銀行對金融業定價權的種種操控，並朝市場化發展。還記得當年五大內銀來港上市，不少外資都作為策略股東？可其後紛紛配售減持，貨源又流回中資手中。若然未來外資可以持有內地金融企業控股權甚至可以獨資控股，內銀股在優勢被削弱下，難以維持高利潤，又如何保持派高息？

可以預見，未來中國金融業發展可能出現兩個情況，一個就係落實市場化，讓更多外資參與，目前享有壟斷地位的中資金融股等「劏」以讓利；另一個可能性，乃市場化改革只停留在口號，小修小補，不會徹底，金融業開放改革之路艱巨，中美的經貿鬥爭會長期存在，國有中資金融股繼續雄霸中國市場，卻難以向國際邁步。

東方產經專欄作者帥哥

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