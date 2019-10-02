古勝　港股第四季波動大

東方產經Market Insight專欄作者古勝：內地十一假期展開，北水停賽，相信本周港股交投會維持淡靜，恒指料於25,800至26,500點水平浮沉。雖然成交淡靜，但開淡倉唔係冇後顧之憂，皆因長假前內地當局已放風話經濟下行壓力大，貨幣政策要鬆緊適度，意味進入第四季，中國或會加大維穩經濟力度，中資股估值獲支持，港股跌極都會有譜，個別板塊更可再翻炒國策概念。

事實上，近日傳出美國放風話要逼中概股退市，同限制美國資金進入中國資本市場，雖然美國官方已澄清暫未有此意，但傳得出嚟，睇怕都唔流得晒，尤其係如今中美經貿談判即將再展開高級別對話，近期中國已購買美國農產品，照計買美貨之事已大致底定，反而明年中國要加大開放金融市場，美國必然要咬一口大的，依家唔傾仲要等幾時？所以，呢期揸住中資金融股，都係要小心啲，免得成中美博弈的犧牲品。

內地9月份官方製造業PMI升至49.8，比上月回升0.3個百分點，勝預期，但連續五個月處收縮水平，說好不好，說壞肯定算是壞。基本上，第三季內地經濟表現是全年最差，第四季能否回穩甚至攤平下半年的跌幅，就要睇中美貿易戰的情況，以及刺激經濟政策的力度，建議第四季投資基建股及醫藥股，跑贏大市的板塊有燃氣股，內房及內銀股都不建議沾手。

不過，老古補充一句，雖然上文提到，中資股撐住港股半邊天，惟亦要奉勸大家一句，萬一見到內房及內銀股開始失守支持位，唔好猶豫，沽貨離場，皆因今年第四季好可能是全年港股最波動的季節，而大跌市的觸發點，好可能是中資股冧棚。反正港股升與跌，都取決於中資股的動向，此所謂「成也蕭何，敗也蕭何」！

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