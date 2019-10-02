【即市分析】內需股股價企硬有因
2019年10月02日 10:00
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(中新社圖片)
東方產經專欄作者股博士：內地A股十一長假休市，港股又冇咗北水支撐，中美貿易戰高級別談判又未有新消息。咁睇牌面，又真係唔知點搞。不過，既然內地經濟在中美的貿易戰及人民幣貶值下，來年經濟增長必受拖累，但所謂有危必有機，內需企業隨時因禍得福，上周部分內需股跑贏大市，其中又以食品股最醒神，究竟吼唔吼得過？(食品製造板塊追蹤：https://bit.ly/2EfQiSa )
事實上，上周食品股發力亦算有根有據。首先，重磅啤酒股百威亞太(01876)周一上市，首日表現唔錯，收報28.2元，較招股價高4%，令投資者聯想到飲食企業，增加資金從中尋寶意欲。
其次，中央以往在經濟暗淡期，通常都使用谷內需、推動建基及撐樓市等三大措施刺激經濟，惟後者兩者唔係要靠時間反映，就係樓市基本上已冇得再推上(因怕樓市泡沫爆破，又或推升通脹)，故若然博中央出手，就以前者谷內需消費最正路，且暫時未見有措施出台，故板塊抽上又確實有潛在誘因。
再者，例如統一企業中國(00220)及中國旺旺(00151)等主要賣零食及飲品等低消費企業，面對經濟不景氣時，反而因為民眾消費得起，銷售數據隨時不跌反升。就以統一為例，上半年多賺近四成至9.97億元人民幣，績後獲多間大行唱好。
美銀美林指統一盈利勝預期，將其2019及2020年每股盈利預期各上調19%，目標價上調至9.5元，維持「中性」評級；滙豐研究則將其目標價升至10.8元，予其「買入」評級。大和就表示，統一上半年業績勝預期，主因原材料成本下降、次季增值稅下調，以及產品組合升級，故將目標價上調至10元，重申「跑贏大市」評級。由此可見，食品股除有業績支持外，大行睇法亦普遍正面。
策略上，統一股價近幾個月主要在8至10元水平上落，惟現價已跌至接近250日線約8.2元水平，短線或有反彈，可候低小注博反彈，目標價先睇9元，跌穿8元止蝕。旺旺則同樣守穩多條主要平均線交纏處約6元水平，MACD熊叉收窄，走勢改善，建議在6至6.5元水平短炒上落，破位即止蝕/止賺。
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