【即市分析】內需股股價企硬有因

其次，中央以往在經濟暗淡期，通常都使用谷內需、推動建基及撐樓市等三大措施刺激經濟，惟後者兩者唔係要靠時間反映，就係樓市基本上已冇得再推上(因怕樓市泡沫爆破，又或推升通脹)，故若然博中央出手，就以前者谷內需消費最正路，且暫時未見有措施出台，故板塊抽上又確實有潛在誘因。

美銀美林指統一盈利勝預期，將其2019及2020年每股盈利預期各上調19%，目標價上調至9.5元，維持「中性」評級；滙豐研究則將其目標價升至10.8元，予其「買入」評級。大和就表示，統一上半年業績勝預期，主因原材料成本下降、次季增值稅下調，以及產品組合升級，故將目標價上調至10元，重申「跑贏大市」評級。由此可見，食品股除有業績支持外，大行睇法亦普遍正面。

策略上，統一股價近幾個月主要在8至10元水平上落，惟現價已跌至接近250日線約8.2元水平，短線或有反彈，可候低小注博反彈，目標價先睇9元，跌穿8元止蝕。旺旺則同樣守穩多條主要平均線交纏處約6元水平，MACD熊叉收窄，走勢改善，建議在6至6.5元水平短炒上落，破位即止蝕/止賺。

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