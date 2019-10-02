【瑞通推介】美團破頂後回落　跟蹤購沽證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國製造業數據遠差過市場預期，加劇市場對經濟前景的憂慮，美股隔晚以近全日低位收市，道指收報26,573點，跌343點或1.3%。

恒指周一(9月30日)收報26,092點，升137點或0.5%，結束「十連陰」走勢；周三(10月2日)再度捱沽，曾下挫超過300點，其後跌幅稍為收窄，於25,900點水平整固。

恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾1,500萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,500萬元，反映投資者看淡港股後市。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,400至26,499點。

美團連日破頂後回落，周一險守80元收市，跌幅逾1%；股份今早低開後回升，80元關失而復得，曾逆市再升至早前見的歷史高位81.4元，上移中的10天線(約78.2元)為重要支持其好倉和淡倉周一分別有逾600萬及160萬元淨流出。

已完成10億美元回購計劃的滙豐控股周一以接近全日高位收市，報60.4元；今早沽壓明顯，跌逾1%，在60元之下徘徊，暫結束3個交易日升勢。另外，英國脫歐形勢或續影響滙控股價表現。周一分別有10萬及近60萬元淨流入其好倉和淡倉。

有報道指沙特阿美證實已完全恢復油產，國際油價受壓。周一平收於11.96元的中海油，今早跌1%，於11.8元水平整固。中海油自9月中旬急漲至12.94元高位後無以為繼，逐步回落並連失多條主要平均線，迄今累跌逾8%。其好倉和淡倉周一分別有5萬及10萬元淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

友邦牛證57802，收回價70.07元，槓桿比率14.8倍。

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。