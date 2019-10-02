【專家點評】萬洲國際短線上望8元

中美10月10日將恢復貿易談判，在談判前雙方均釋出善意，美國發布三份豁免加徵關稅清單，涉及400多項中國商品，中國則表示會支持相關企業繼續按市場化原則及世貿規則，向美國採購一定數量的大豆及豬肉等產品，國務院關稅委員會將給予關稅豁免。

外電消息指，有內地企業向包括萬洲國際旗下的美國史密斯菲爾德等豬肉出口商詢價，擬採購10萬噸左右豬肉。我們預計隨中國豬肉受豬瘟影響持續短缺，對美國及環球其他國家的豬肉進口需求上升，萬洲子公司史密斯菲爾德將受惠，而若中美雙方能達成臨時協議，豬肉進口量有望迅速增加，提升萬洲美國業務的營收及經營利潤。

此外，史密斯菲爾德在8月宣布進軍人造肉領域，公司將推出一款名為「Pure Farmland」的人造肉產品係列，包括人造肉、漢堡、香腸等產品，預計2020年初將在北美銷售，這也為萬洲國際帶來新的利潤增長點。

萬洲國際股價已在低位徘徊數月，負面因素已為市場消化，不妨買入，暫上望8元，跌破6.3元止蝕。

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