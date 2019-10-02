IMF：倘貿易不確定因素仍在　難望經濟復甦

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)第一副總裁利普頓(David Lipton)預計，全球經濟放緩幅度將較過去三個月更大，並補充，如果貿易不確定性仍然存在，很難會看到經濟復甦。

他認為，除非消除貿易緊張局勢，否則很難看到主流的宏觀經濟工具，能夠應對不斷升級的貿易問題。雖然各國央行推行寬鬆貨幣政策有助推動經濟增長，但可能還需要更多的刺激措施。他相信，發達國家的大部分地區利率將會繼續處於低位。

世界貿易組織(WTO)的最新預測中，將今年全球商品貿易增長由去年的3%，下調至1.2%，料為10年來最差；而2020年增幅預測為2.7%。7月份，IMF已將2019年全球增長預測下調至的3.2%，為去年10月以來第四次下調。隨着全球經濟下行，多國央行亦紛紛減息應對，美國聯儲局已分別於7月及9月各減息0.25厘，歐洲央行更進一步將利率降至零以下，並重啟量化寬鬆。

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