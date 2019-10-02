百威亞太飆4%創新高　獲納入恒生綜合指數

中信證券發表報告指，百威亞太為亞太最大啤酒集團，有望成為中國、印度及越南啤酒消費升級的最大受益者之一，料可持續穩健較高成長，故予其目標價34元。

該行表示，百威亞太於2019年至2021年每股盈利預測分別為0.08、0.1及0.12美元，料純利按年升10.4%、22.6%及26.7%，看好公司在啤酒市場高端化趨勢下的綜合競爭力，有望保持亞洲龍頭地位。

報告又指，百威亞太去年實現收入67.4億美元，EBITDA為19.9億美元，主要市場中國及韓國收入分別佔比71%及23%，公司在韓國及中國市佔率分別為60%及16%，分別位居第一及第三位，而高端及超高端市佔率絕對領先。

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