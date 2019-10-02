龔成　為何散戶總是輸多贏少？

我過往做了10年銀行工，在日常工作中，常看着客戶買賣，觀察了很多不同類型的客戶，當中有賺有蝕，但是總括來說是蝕的人多，賺的人少。

--輸多贏少的原因--

散戶的成績輸多贏少，結論是他們的成績比亂做買賣更差，主要原因都是他們衝破不到人們的基本心理問題，包括貪心、隨波逐流、情緒化、恐懼、單純依賴傳統智慧、盲目抄襲成功個案、完美主義、不肯止蝕等等。

綜合而言，他們的致命傷是有贏粒糖輸間廠的情況，以及不肯止蝕。無論做甚麼投資，不論是買股票、買樓，或是做生意，也是有一定的風險，即是說賺錢或蝕錢都是很正常，就算是財閥做生意，我敢保證也會有蝕錢的時候，因此蝕錢是很平常的事，止蝕亦是十分基本及重要的技巧，可惜的是做到的又有幾人？

有個朋友早前入了一隻股票，買入後一直下跌，我問他有甚麼策略，他的答案是：「鬥長命！」

--無知識的後果--

不止蝕的「鬥長命」心態是散戶的第一號殺手，要成為成功的投資者就要有面對錯誤的心態，「鬥長命」是逃避事情的做法，愈係跌得多、愈心痛的股票，我們愈要面對，了結過往的錯誤。

有時見到某些客戶死守垃圾股，倒不如建議他炒末日輪、牛熊證更好（雖然我沒有玩），因為這類工具有「死期」，不用「鬥長命」害了自己。

完結意味着能有新的開始，能重組投資組合，能重新持有能升值的股票，而非一直持有貶值的股票。我亦見過有個客，炒外匯孖展，數年前沽了外幣，由於之後外幣升值，他不斷補錢入倉，原意只想賺一萬幾千，守了幾年，現在已足足補了超過十萬。其實止蝕只不過是眾多投資技巧之一，但就十分重要，可惜的是知易卻行難。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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