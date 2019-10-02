【午市重點睇】美匯續企99樓上 金價偏軟

●亞洲市，美匯指數報99.1；圓匯守107.8；歐元兌美元報1.093；英鎊反覆企1.228。港匯弱見7.8431，最新處7.8409。離岸人民幣(CNH)在7.14水平。金價續軟，低見1,477美元；布油報59.29美元，紐油報54.17美元。道指期貨升61點。

-異動板塊：商場股受壓，港鐵跌至近8個月低。

-異動股：獲納入恒生綜合指數，百威亞太升4%再破頂。

-異動股：賣盤告吹，滉達富曾瀉42%。

-金界控股首9個月博彩淨收入增長29%。

-【大行報告】花旗料內房股可望反彈，首選潤地融創等。

●【即市分析】

●內地股市今續休市，下周二復市。

●港元拆息︰隔夜息急降至1.38厘。

●英國首相將向歐盟提出最終脫歐協議。

●全球經貿戰：

-傳中國再採購100萬噸美國大豆。

-限期將至！逾2500美企就中國貨申關稅豁免。

●IMF：倘貿易不確定因素仍在，難望經濟復甦。

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