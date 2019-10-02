樓價UPDATES：長情業主罕有沽售港島居屋

全港多區爆發激烈衝突，大型屋苑減價後錄成交，而港島居屋業主亦罕有沽貨離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●由房協發展的北角居屋健康村錄得罕有成交，其中康輝閣低層E室兩房戶，實用面積452方呎，放盤僅1日，即以未補價第二市場價435萬港元易手，實用呎價9,624元。屋邨向來極少有放盤，買家等待2個月後，睇完樓即決定入市。原業主於1993年7月以124萬元買入，持貨26年，帳面獲利311萬元。

●東半山誠和閣1座中層A室，實用面積693方呎，套三房間隔，以1,198萬元易手，實用呎價17,287元，原業主於2007年6月以428萬元買入，持貨12年，帳面獲利770萬元，單位升值180%。

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九龍區

●紅磡環海．東岸1A座高層G室，實用面積約325方呎，一房間隔，享海景，原先開價1.65萬元，經議價後，減價500元或約3%，終以1.6萬元獲承租，實用呎租約49元。原業主於2015年10月以628.6萬元購入，租金回報率約3.1厘。

●將軍澳海翩滙7座中層E室，實用面積512方呎，兩房間隔，以762萬元易手，實用呎價14,883元，原業主於2016年9月以619.54萬元一手買入單位，持貨剛滿3年，帳面獲利142.46萬元離場，單位升值23%。

●旺角利奧坊‧曉岸2座高層G室一房戶，實用面積255方呎，開放式廚房設計，剛以1.55萬元租出，實用呎租61元。業主於今年8月以607萬元買入，租金回報3.1厘。

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新界區

●馬鞍山新港城Q座中層4室，實用面積361方呎，兩房間隔，開價約650萬元，議價後以600萬元易手，實用呎價16,620元，原業主於2011年以256萬元購入，持貨8年，帳面獲利約344萬元，單位升值約1.3倍。

●馬鞍山聽濤雅苑9座高層C室，實用面積約788方呎，套三房連工人房間隔，原先叫價1,130萬元，放盤約4個月後，獲買家議價以983萬元承接，減價147萬或約13%，實用呎價約12,475元，原業主於2010年8月以約505萬元購入，持貨9年今轉手，帳面獲利約478萬元，賺價約95%。

●粉嶺花都廣場3座中層G室三房單位，實用面積526方呎，開價約650萬元，議價後以617萬元獲承接，實用呎價11,730元，新買家為用家，感單位間隔合用，即入市單位自住。

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