【專家點評】恒指短期內走勢料回暖

玄學金融家鄭勤龍：從卦象顯示，恒指走勢現正處於《山火賁》變《水火既濟》之中，由於在易經中「火」性炎上，今「賁」卦和「既濟」卦皆帶有火的元素，預示着恒指短期內的走勢或在回暖。

在自然界中「水」性向下流，而「火」性則向上升，若將其卦象應用於大市走勢的預測上，往往便可引伸為「下跌」和「上升」的動力。本欄自9月18日開始，連續兩星期出現水勢旺盛的卦象，因此近日恒指的沽壓力度不但沉重，而且指數更是連續10日無力挑戰上日高位，可謂時刻艱難，但卻亦符合了上周四大難卦之一的《坎為水》卦象。

有追看本欄的讀者應該不難發現，其實近兩星期火元素並不是沒有出現，而且《水火既濟》和《火水未濟》兩卦更是頻密地在互相交替，只因火不敵水，指數才會一直回落。然而由於從上周的卦象開始，火勢始有轉強迹象，恒指在連日跌幅累計約有1,500點後，在9月30日終於升穿了上一個交易日高位，並且以陽燭收市，因此相信可再向下回落的空間已愈來愈少，所以短線投資者並不宜做淡，以免冷不防被突然反撲的火勢所傷。

《說文》曰：「賁，飾也。」賁為貝殼的光澤，因此引伸為飾，代表着美麗。「賁」卦為山下燃燒着火燄的景象，雖然遠看色彩奪目，但還是避之則吉為妙，所以《序卦傳》曰:「致飾然後亨則盡矣。」

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