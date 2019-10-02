【即市分析】港鐵股價級級落　事必有因…

從基本面睇，香港樓市唔多好景，不利港鐵物業盈利收入；至於穩穩陣陣的鐵路項目，在多次停站、停駛下，相關業務收入都一樣受到影響。最重要係現時因應政府行政命令，鐵路業務話停駛就停駛，根本難以評估其鐵路運輸收入，亦沒有向公眾股東交待情況，與其營運與政府部門無別，又非等着融資，那又何必要維持上市公司地位，乾脆由政府提出私有化，併入運房局監管就係，由公務員打理就係，用不着一年用過千萬元請個高管坐係度純執行任務，浪費小股東同納稅人金錢。

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