致富智庫：你副身家多過「呢五位數」　已贏全球90%人

有沒有想過，在全球眾多人口當中，你的「身家」排第幾？又或者原來「少少錢」已超越了很多人？外國媒體就總結了資料，列出「身家分數」，由-2去到11，總共有14級！(本文附圖)

結果顯示，如果你「使嚟使去面嗰浸」(即係話就算怎樣花費，起碼會剩番一定數量的「私己錢」)是多於1,000美元(約7,800港元)，就已經「富裕」過全球15億成年人(註：全球共計大約有50億成年人)！而最少有7,800港元的人佔全球約17億成年人，加上最底層的15億成年人，就是全球近64%成年人。換言之，全球64%成年人「使唔晒嘅身家」僅區區7,800港元，所以閣下如果有接近1萬蚊「私己錢」已不錯了！

接下來是有10,000美元(約78,000港元)，總共有13億人。若計及之前的15億及17億人，即全球90%成年人「使嚟使去面嗰浸」嘅流動資金係78,000元或以下...

若閣下是超過上述數額，擁有100,000美元(約780,000港元)，全球共計有4.36億人，就已經全球「最頂層的一成」有錢人了！

或許之後的排名於你來看興趣不大，惟值得提及的是，全球最有錢、排名最高的只有兩個人：就是微軟創辦人蓋茨，以及亞馬遜創辦人貝索斯。

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