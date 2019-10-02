【市後重點睇】人民幣弱見7.15　道期跌近百點

美匯指數繼續高企，最新報99.24，人民幣轉弱，離岸人民幣(CNH)現處7.15水平，港匯則在7.8399，圓匯於107.6附近上落，歐元企1.09，英鎊處1.22水平。金價抽升，於1,482美元附近徘徊。布油、紐油分別企59美元及54美元。道指期貨跌94點。

●市後關注點

-16:30 英國第2季國內生產總值(GDP)終值

-17:00 歐元區8月失業率

-21:45 美國9月芝加哥採購經理指數(PMI)

-異動板塊：內需股逆市受捧，五谷磨房升一成。

-異動股：獲大行力撐，雅生活飆9%再創新高。

●脫歐「死線」將至，歐洲股市早段受壓，英國富時100指數跌0.49%，報7,323點；德國DAX指數跌0.5%，報12,202點；法國CAC指數跌0.34%，報5,578點。

●【即市分析】

●5G手機漸普及，報告：內地明年料賣7500萬部。

●滙豐銀行調升個別港元或美元定存利率。

●銀行推定存計劃，港元利率高達2.65厘。

●9月持牌地產代理再減185人，14個月最少。

●新盤部署：愛海頌最快下周初開價及開放示範單位。

●業主心雄！粉嶺名都「一開五」分租，回報高至6厘。

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