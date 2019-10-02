【市後重點睇】人民幣弱見7.15 道期跌近百點
2019年10月02日 16:10
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美匯指數繼續高企，最新報99.24，人民幣轉弱，離岸人民幣(CNH)現處7.15水平，港匯則在7.8399，圓匯於107.6附近上落，歐元企1.09，英鎊處1.22水平。金價抽升，於1,482美元附近徘徊。布油、紐油分別企59美元及54美元。道指期貨跌94點。
●市後關注點
-16:30 英國第2季國內生產總值(GDP)終值
-17:00 歐元區8月失業率
-21:45 美國9月芝加哥採購經理指數(PMI)
●港股繼續在兩萬六水平爭持，恒生指數收市跌49點或0.19%，報26,042點。https://bit.ly/2pctaSV
-異動板塊：內需股逆市受捧，五谷磨房升一成。
-異動股：獲大行力撐，雅生活飆9%再創新高。
●亞洲股市：日股收跌106點，韓股挫近2%。https://bit.ly/2nuLJBr
●脫歐「死線」將至，歐洲股市早段受壓，英國富時100指數跌0.49%，報7,323點；德國DAX指數跌0.5%，報12,202點；法國CAC指數跌0.34%，報5,578點。
●【股匯攻略】港股仍然未脫離下跌趨勢。https://bit.ly/2nyeTj5
●【即市分析】
-港鐵股價級級落，事必有因… https://bit.ly/2peTn3e
-恒指短期內走勢料回暖。https://bit.ly/2nH9qq4
●【fb直播】北水休戰港股易跌難升？https://bit.ly/2op0u8K
●5G手機漸普及，報告：內地明年料賣7500萬部。
●滙豐銀行調升個別港元或美元定存利率。
●銀行推定存計劃，港元利率高達2.65厘。
●9月持牌地產代理再減185人，14個月最少。
●新盤部署：愛海頌最快下周初開價及開放示範單位。
●業主心雄！粉嶺名都「一開五」分租，回報高至6厘。
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