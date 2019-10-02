【連跌7個月】香港8月零售總銷貨值大挫23%　有紀錄最差

政府統計處公布，香港今年8月零售業總銷貨價值的臨時估計為294億港元，按年下跌23%，遠差過市場預期的跌14%，並為連跌7個月。扣除其間價格變動後，8月零售業總銷貨數量臨時估計則較按年跌25.3%。

按零售商主要類別分析，今年8月與去年同期比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌47.4%。其次為食品、酒類飲品及煙草跌0.3%；百貨公司貨品跌29.9%；藥物及化妝品下跌30%；電器及其他未分類耐用消費品跌15.4%；服裝跌33.4%；其他未分類消費品下跌20.1%；汽車及汽車零件下跌15.6%；書報、文具及禮品下跌2.5%；傢具及固定裝置跌7.4%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌26%；中藥下跌25.5%；以及眼鏡店下跌26%。至於超級市場貨品及燃料的銷貨價值，則分別上升1.9%及0.4%。

今年首8個月計，零售業總銷貨價值的臨時估計按年下跌6%，零售業總銷貨數量臨時估計則跌6.9%。

政府發言人表示，零售業銷售在8月進一步明顯轉差，並錄得有紀錄以來最大的單月按年跌幅，較亞洲金融風暴期間在1998年9月錄得的跌幅更差。除了經濟狀況欠佳令消費情緒疲弱外，亦主要反映本地社會事件對訪港旅遊業及與消費相關的活動構成的嚴重干擾。發言人預期，零售業銷售在短期內會持續低迷。

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