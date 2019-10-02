金管新總裁余偉文：冀社會平靜　撐聯匯　資金未見異常

香港金融管理局新任總裁余偉文上場首日，表示感到膊頭責任加大，會積極面對挑戰，有信心可維持金融市場穩定。8月港元存款按月減少1.6%，他表示，香港作為國際金融中心，同時被視為財資中心，「資金出出入入實屬正常」，市場不必過於在意個別月份的存款數據上落，加上8月股票市場集資活動減少，令投資者資金需求大減，按初步數據顯示，9月首3周，港元存款有增加迹象，直言個別月份出現上落為正常事。

他並強調，港元聯繫匯率自1983年實施以來，行之有效，並經歷兩次金融危機，不需要亦無意作出改變，認為是最適合香港的貨幣制度，又指會密切監察市場活動，近日港元匯價徘徊7.84水平，資金進出大體保持穩定，目前不見異常活動。

余偉文作為金管局新帥，他指尤重視提高香港於國際間競爭力，並會把握金融科技機遇，冀為市民提供有效率及貼心銀行業服務，並稱希望香港社會盡快恢復平靜，停止街頭暴力行為，因建構國際金融中心，需建基於和平有序及遵守法治精神，認為香港優勢及機遇不變。

他表示，該局在確保監管成效的同時，亦會妥善處理社會關心的問題。在面對經濟逆境方面，部分企業特別是中小企對融資和流動性的需求可能更為迫切，該局將與銀行業界和工商界緊密溝通，在確保金融穩定的同時，盡可能協助企業度過難關。

此外，該局會密切注意樓市的周期變化，適時採取相應的宏觀審慎監管措施，而前提是以保持香港銀行體系穩健為目標。

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