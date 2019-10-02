證監會禁伍樂勤重投業界30個月

證監會禁止新鴻基投資前持牌代表伍樂勤重投業界，為期30個月，由2019年9月27日起至2022年3月26日止。

這項紀律處分源於證監會的調查，當中發現伍於關鍵時間身為新鴻基投資的客戶主任，在2015年2月27日，透過一名客戶的帳戶就某權證發出多個買盤，致使該權證的價格明顯上漲。伍之後隨即將個人持有的該權證全數售予該客戶， 藉此獲利14,510元，而該客戶則蒙受13,040元的帳面損失。

證監會認為，伍抬高該權證的價格以便拋售個人持有的該權證及從中獲利，並使其客戶蒙受損失，乃屬不誠實的行為，並且對客戶不公平。伍的行為對其他市場參與者亦不公平，因為此舉干擾到正常定價過程的中立性和客觀性，並可能影響到同業對該權證所制訂的交易策略及投資決定。

證監會亦發現，伍在沒有事先取得該客戶的書面授權，並在新鴻基投資不知情及沒有作出批准的情況下，以委託形式在客戶的帳戶內進行交易。這令新鴻基投資無法監察及監督該帳戶的運作情況，進而剝奪客戶從新鴻基投資透過監督伍在其帳戶內進行的委託交易所獲得的保障。

證監會在釐定對伍的罰則時已考慮到所有相關情況，包括客戶因伍的行為而蒙受的財務損失，伍在犯下失當行為時在行業內年資相對較淺，及伍過往並無遭受紀律處分的紀錄。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。