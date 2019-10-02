【深度解構】大鱷警告︰特朗普或用《緊急法》封鎖中國

早前有傳聞指出，美國正考慮限制資金對中國投資，包括不准退休金買中國股票、甚至要求在美上市的中國企業退市。儘管白宮其後稱，有關報道為「假新聞」，惟在資本市場打滾數十年、經歷過大風大浪的「金融大鱷」們卻嗅到不一樣的味道。

其中，曾狙擊不少港股企業的沽空機構渾水創辦人Carson Block、多次唱衰港元及人民幣的著名對沖基金經理巴斯(Kyle Bass)先後發話，表態「支持」美國總統特朗普動用《緊急法》，甚至連全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、因回報跑贏索羅斯而被稱為新一代「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)亦預警，美國或會全面封殺中國資金來源！

就近日連番市場傳聞，「鱷王」達利奧最新發表了一篇文章，詳細分析了目前中美局勢。他指出，特朗普或正部署引用《國際緊急狀態經濟權力法》(International Emergency Economic Powers Act)向中國「開刀」。該法賦予總統在國家安全受到威脅時，有權單方面規範商業活動、管制資金和外匯、凍結資產或付款、強制撤資等。

事實上，早在月前，特朗普就曾在社交媒體Twitter帳戶留言，「命令」在中國的美企全部撤出，其後白宮亦就此解畫，稱總統確實有這樣的權力，只不過尚未付諸實行。而達利奧亦指出，5月時美國與墨西哥，因非法移民問題而發生衝突，當時特朗普亦威脅，可依此法案對墨國徵收關稅。

在歷史上，美國確實有對「敵人」採取全面封殺的例子。達利奧引援1935至1945年間，時任總統羅斯福用權力封殺日本，當時美國對日本實施了禁運石油、凍結資產等措施，「以應對來自美國境外的任何異常和非比尋常的威脅，保障國家安全...」他續稱，考慮到目前的局面，「一些過去不必擔心的事情，現在所有市場參與者都為此而憂慮。」

達利奧表示，在考慮中美在資本與貨幣戰方面的局勢時，「必須考慮美國總統切斷中國的資金來源、凍結向中國支付債務，以及實施金融封殺的能力。」他認為，有必要細想限制對華投資是否表示特朗普正「部署再進一步」(inching toward bigger move)行動。

他又警告，正在崛起的大國(中國)正挑戰目前的世界大國(美國)，這可能導致他們在許多議題上發生衝突，恐提升戰爭風險，而戰爭有貿易戰、資本戰、科技戰，以及地緣政治戰等4種形式。

【巴斯︰國家安全優先】

較早前，著名金融大鱷、曾經在2008年金融海嘯期間獲利豐厚，而一戰成名的對沖基金經理、Hayman Capital Management創辦人巴斯認為，出於國家安全考慮，確實應該限制投資中國。

他認為，在美國資本市場上，愈來愈多的中國公司對美國國家安全構成風險，並敦促華爾街「停止盲目投資中國」。他指出，中國吸引資金的一種方法是說服全球指數公司，提高中國股票在主要指數中的比重。美國通過公共養老金和退休基金，投資者在不知不覺中將財富從美國轉移到不遵守美國法律的中國企業實體上，這個問題已被忽視了十多年。

他的看法是，華爾街投資中國是出於「貪婪」；而美國限制對華資則是為了「國家安全」，他相信後者會勝出。

早前他亦指，美國監管機構對中國企業太寬鬆。如果中國公司不遵守與美國公司相同的標準，就不應該在美國證券交易所上市，並直言︰「忘記退市(delisting)吧！我們應該註銷(deregister)這些公司。」

【渾水創辦人︰不買中國股票免「中伏」】

沽空機構渾水創辦人Carson Block亦對限制投資中國企業表示支持。他表示，多年來一直提及，要對中國公司上市採取更嚴格規定，現在問題終於得到重視。

他更不諱言，限制美國資金投資中資概念股，對美國投資者的好處在於「被騙掉的錢會少一些」，同時防止美國人資助循不法途徑與美國企業競爭的公司，以及避免「貼錢」協助中國政府和軍方開發技術。

巴斯及Carson Block的言論某程度上反映出，華爾街中不乏認同要限制對中國投資的支持者，也為特朗普引用《國際緊急狀態經濟權力法》，切斷流向中國的資金提供了理據...

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。