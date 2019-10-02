【產經專題】銀行業裁員將漸成常態？20萬人冇得留低？

中美貿易戰持續，加上香港社會動盪不斷，有「百業之母」之稱的銀行業或陷巨大危機，隨時爆發大規模裁員。然而，有分析認為，無論經濟環境如何，銀行業持續有序地裁員已勢在必行，因為銀行業在科技上投入天文數字資金提升工作效率，自然需要淘汰過剩人手，全球銀行業縮減人手將是新常態。

【銀行業未來10年再裁20萬人】

德國第2大銀行──德國商業銀行早前宣布，計劃裁員4,300人後，令全球銀行業今年已披露的裁員總數達近60,000人，其中約90%在歐洲。

相同情況同樣發生在美國銀行業，與此同時，一個更大風爆正在醞釀。富國銀行研究報告顯示，美國金融機構每年在科技上投入1,500億美元，超過其他行業的投入。這導致未來10年需再裁減20萬個工作職位，佔美國銀行業員工總數的逾10%，這將大大減低佔到銀行業全部開支的一半的人力成本。

報告認為，按工種分類，銀行的後勤辦公室、分行、電話服務中心和工商銀行職工將被削減約五分之一至三分之一；科技、銷售、顧問和諮詢等領域的職位則較少受到影響。

該報告引數業內人士稱，電話服務中心將面臨巨變，例如現時銀行已採用A.I機械人與客戶溝通，而大家仍懵然不知。美國花旗集團的行政總裁高沛德早前也指出，「數以萬計」的電話中心員工可能被取代。

德意志銀行(德銀)前行政總裁John Cryan也在2017年警告稱，該行一半以上的員工可能被取代。

【未來懂編程與「寫英文」同等重要】

銀行前線員工也不要開心得太早，諮詢巨頭麥肯錫今年5月的報告指，預計隨着機械人數量的增加，銀行得前前員工人數將下降近三分之一，而這些銀行家和交易員歷來被視為金融公司最有價值的資產。

就算為被科技淘汰，銀行職員仍需面對科技競爭壓力，高盛交易主管Marty Chavez早前經表示，懂得編寫程式對未來股票交易員來說，與「寫英文句子」同等重要。

【經濟不景深化裁員危機】

事實上，除了科技發展導致人力需求下降外，經濟不景令銀行業出現更深化的裁員危機，不再是只剝掉幾片洋蔥皮而已。

華爾街大行上半年交易收入創下逾十年最低水平，主因是全球貿易戰導致客戶不敢輕舉妄動，而且資產價格波動徘徊歷史低位附近，致使交易買賣下降，佣金收入也隨之減少。以花旗為例，股票交易收入在今年上半年重挫17%至16億美元，拖累總交易收入下降5%。花旗高管早前表示，將在下半年繼續削減成本，而上季度的削減規模已超出分析師預期。

【科技限制薪資增長】

美國三藩市聯儲銀行經濟師表示，自動化在過去20年損害美國勞工收益佔國民收入的比重。

兩位經濟師Sylvain Leduc和Zheng Liu在一份報告中指出，雖然目前失業率處在50年低位，但工人的勞動配額由2000年的63%跌至56%，自動化和科技發展是主要驅動原因。

分析續指，企業現在有更多的選擇可以使用自動化填補的職位，這使到工人在要求加薪上也變得更沒有談判空間，這解釋了為甚麼勞動力市場趨緊，工資增長一直緩慢。

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