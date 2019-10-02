噩夢未完！道指期貨現挫177點　港股夜期低水二百

美國周一(1日)公布了奇差的製造業採購經理指數(PMI)後，市場仍然憂慮經濟衰退風險升溫，道指期貨現挫177點，亦拖累港股夜期現報25,837點，跌113跌，低水206點。

另外，德國主要經濟智庫將2019年德國經濟增長預期從0.8%下調至0.5%，並將2020年增速從1.8%下調至1.1%，亦影響投資者情緒。

目前市場焦點在於香港時間周三(2日)晚上8時15分公布、俗稱「小非農」的私人企業ADP新增職位數據更重要。若數據差過預期，反映勞工市場出現疲態，印證PMI轉差已擴散至整體經濟；若數據好過預期，將有助緩和市場憂慮情緒。

目前市場預計，9月ADP職位料增長14萬個，低於8月的19.5萬個。在「小非農」之後，就是周五(4日)的「主菜」整體非農就業職位，市場預期增長14.5萬個。

市場分析員表示，在周一製造業PMI數據公布前，市場僅料聯儲局10月減息0.25厘機會不足40%，目前升至60%，若非農就業數據再遜預期，就可能飆升至100%機會減息。

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