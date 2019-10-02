【國金專題】全球最具潛力車市銷售慘淡　原來因為...

過去10年，印度被視為全球最具潛力的汽車市場，但近一年形勢大逆轉，陷入前景未明的危機。當地8月份汽車(包括多用途車SUV)銷售按年插水式跌41%，為歷來最傷並連跌10個月，至只有11.59萬輛，業界估計短期難望顯著反彈。

近年印度中產崛起和不斷城市化，汽車市場不斷壯大，而且還有很大增長空間，因為當地去年每1,000人只有27輛汽車，遠低過中國及德國的145及570輛。顧問公司麥肯錫去年估計印度或於2021年超越日本，成為全球第三大汽車市場，而當地政府希望印度汽車業佔國內生產總值(GDP)的比率，由目前7%提升至2026年的12%，但該預測現時來看似乎過分樂觀。

印度汽車製造商協會數字顯示，除汽車外，8月份巴士和貨車銷售慘跌39%，而反映鄉郊地區需求的兩輪車銷售亦挫22%至150萬輛。

印度汽車市場大崩壞，經濟師歸咎於近年當地發生三次經濟震盪，包括政府2016年底禁止大額現鈔流通、2017年實施新增值稅，以及去年大型金融構機包括IL&FS陷入財困，加劇信貸緊縮，嚴重打擊消費需求尤其是大價消費品，如汽車、家電及房屋。

此外，佔印度七成人口的鄉郊地區收入停滯不前，亦壓抑汽車需求；在大城市，由於明年當局收緊廢氣排放標準，不少消費者亦因此押後購車決定。至於二手車市場發展，以及千禧世代喜歡採用召車App，也降低了購買新車的意欲。

投資公司Marcellus創辦人兼行政總裁Saurabh Mukherjea指出，在增長迅速的經濟體中，汽車需求急速冷卻極不尋常，尤其是汽車在當地視為身份象徵，以目前銷情可見經濟受了多次重擊。

印度汽車業直接和間接聘用3,700萬人，包括汽車廠工人約30萬，零件生產商及經銷商分別聘請約500萬及300萬。然而，據工會和經銷商估計，業界過去18個月已損失超過58萬個職位。

在有「印度底特律」之稱的南部城市真奈(Chennai)，據報於過去數月，至少60%合約工人失去飯碗，即使仍然在職的工人，加班工作大減導致收入下降。

印度最大車廠Maruti Suzuki主席RC Bhargava形容業界情況「頗差」，未來將有更多職位被裁，該車廠銷售連跌七個月，旗下兩家汽車廠房9月份需停工兩天。儘管印度財政部早前宣布一些措施支援汽車業，包括豁免電動車稅項，以及政府部門恢復購車，但未能滿足業界希望把目前28%汽車銷售稅率大幅降低的訴求。

●印度次季GDP僅增5% 6年最慢

印度總理莫迪豪言當地國內生產總值(GDP)在2025年達到5萬億美元。但當地截至6月止季度經濟僅增長5%，六年最慢，與達到目標每年GDP需增長至少8%，似乎愈來愈遠。

踏入今年初，原本是全球第六大經濟體的印度可望再升一級，打入首五位，惟失業率處於6.1%的45年高位，令消費市場疲弱，加上貿易戰及油價急升的外來衝擊，印度的全球GDP排名暫時再跌落第七位。Capital Economics高級印度經濟師Shilan Shah指印度每年經濟達到8%增長難度甚大。

儘管印度央行早前把基準利率降至九年新低，財長西塔拉曼最近亦宣布規模200億美元的企業減稅計劃。但有分析指，減稅除對企業盈利有幫助外，整體經濟的提振作用有限。

即使印度近年在營商環境的全球排名急升，但依然不足以吸引因為中美貿易戰而轉移的大量外國投資，令印度無法成為環球供應鏈重要的一員。

卡內基梅隆大學教授Vivek Wadhwa指，印度GDP要達到5萬億美元，須推行一直以來承諾的改革，包括大幅削減監管、整頓勞工法例、私有化國企、大舉投資基建，惟迄今很少實踐得到。TS Lombard分析員Amitabn Dubey稱，投資者除需注視印度未來推行哪些改革外，還要隨時預備當局續推行過去政策，即改革與政府干預和民粹主義政策的合體。

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