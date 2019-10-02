向世界錢進：移民希臘　「兩球」圓夢

希臘位於巴爾幹半島，更是歐洲、亞洲和非洲的十字路口，三面臨海。不少港人更慕名到建有不少藍色小屋的桑托林島(Santorini)，欣賞擁有「全世界最美夕陽」美譽的景色，或到半彎月形的火山島度蜜月。若想無時無刻都享受如癡如醉的美景，原來25萬歐元(約214萬港元)已可移民當地，兼不用坐「移民監」。

胡康邦移民顧問總裁胡康邦表示，現時移居到希臘的客戶主要透過黃金簽證計劃，當中大部分客戶年紀由30至50多歲不等，他們都抱着移民不移居的心態，希望為子女獲得多一重身份保障。

申請人只需購買價值不少於25萬歐元的房地產項目便可獲得投資者永久居留許可。此項計劃對申請人的要求甚低，主申請人只需年滿18歲，沒有犯罪紀錄，獲批移居權後便可攜帶配偶、21歲以下未婚子女，以及已退休、經濟上依賴主申請人及配偶的父母，實現「一人移民，三代同行」。居住要求方面，申請人首次簽證及續簽時，需親身到當地進行指模驗證，簽證每五年續簽一次，毋須坐「移民監」。

他續指，其客戶多選擇購買首都雅典的房屋，房價約25萬至40萬歐元(約214萬至343萬港元)。位於海島的別墅較昂貴，需60萬至80萬歐元(約514萬至686萬港元)。當地一般住宅的租金回報為3至4%，而位於海島的住宅以遊客生意為主，故租金回報較高，有約5至7%。他同時提醒，若要維持黃金簽證，則需一直持有合資格的房地產。而此簽證並不等於入籍，若申請者有意取得當地護照，需居住在當地7年及通過語言等測試方可。入籍後便可以移居至歐盟成員國(包括法國及德國)，並可在這些國家工作。

希臘跟其他歐盟國家一樣，經濟環境相對差，希臘的國家債務為其國民生產總值逾1.8倍，債務水平偏高；而且失業率亦長期處於高位，其中今年6月份失業率為17%。換言之，希臘較適宜退休人士居住，若打算在當地就業搵銀，理論上相當困難。

●首都雅典樓價穩步向上

希臘城市地區的房價維持穩定增長，其中首都雅典在2018年第三季房價上漲3.71%，而第二大城市塞薩洛尼基，房價在2018年第三季度亦按年上漲1.9%，是十年間最高增幅的季度。而其他城市房價則上漲料1.2%。

根據希臘統計局的數據，2018年首9個月錄得的建築許可數量，比2017年同期增長9%，達到10,817單位。

根據居外網顯示，一個位於首都雅典市中心向南的兩房單位，面積約732方呎並配備陽台，都只需約121萬港元。而另一個位於安德羅斯島一個四房連兩個車位的單位，面積達2,583方呎，都只需243萬港元，便能欣賞到愛琴海的美景。

至於遊客醉心的桑托林島內藍色小屋，則絕不便宜，一個接近1,300呎的望海小屋，屋前配有按摩池，索價約686萬港元。另一個內園小屋，同樣位於該島，由於並非面海，索價較便宜，1,800呎三房小屋，叫價近400萬港元。當然，島內亦有些售價數千萬元的豪華小屋，屬富豪之選。

●隨夫遷居 低價享高質生活

隨希臘丈夫移民到當地的港女Stephanie，是透過結婚簽證移民當地。她坦言，以往從未考慮移民外地，皆因要適應新環境並非易事，一切要由零開始，亦不可以時刻跟家人及朋友在一起。

她指出，希臘人着重人情味，對待新朋友都非常親切。即使面對剛認識的朋友，他們亦會以禮相待，甚至熱情地邀請朋友到家裏作客及留宿。

惟此文化亦體現在工作層面，當地人多秉承任人唯親的態度，如有兩位履歷相若的求職者，而其中一位是透過朋友介紹的，就必然會獲得聘用。她亦強調，若要融入當地文化及順利求職，就一定要學習希臘語。雖然當地教育要求學童同時學習希臘語及英文，但大部分人日常交流及官方文件都會選擇以希臘語進行，所以長大後便很容易忘記如何用英語溝通。

目前，她居住在希臘第一大島克里特島，當地人生活簡單，而且生活指數偏低，扣除房租費，每人平均一個月花費5,000港元，便能享受不錯的生活質素。而當地人飲食文化亦健康，多以時令蔬果為配菜，生活作息定時，閒時亦愛到沙灘游泳、到訪朋友家燒烤和參加聚會等。

她笑言，香港人經常要忙碌工作，並承擔昂貴的生活開支，但在希臘卻能夠以相廉的價錢買回生活質素，她更形容在當地才是真正的生活。

她提醒，過往曾聽聞朋友遭中介公司欺騙，在希臘以雙倍價錢購買房地產。故她建議投資者在購買房地產時，最好親身到當地視察，了解附近的配套及地理環境，否則將來很難再轉售住宅。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。