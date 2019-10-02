銀行都會造假？印度金融體系再有醜聞曝光...

印度銀行一向存在壞帳多等問題，最新再有醜聞曝光，兩家銀行和一家大型房產融資商陷入危機，並引發民眾恐慌。消息拖累周二(1日)印度Sensex指數跌0.94%，收報38,305點，為9月20日印度下調企業稅以來的收市新低。

外媒報道指，印度孟買警方報告稱，印度合作銀行「Punjab and Maharashtra Co-operative Bank」(PMC)，捏造2.1萬個假帳戶隱瞞放款紀錄。報告指出，銀行管理階層藉此掩飾不良資產和撥付貸款的虧損，損失至少達435億印度盧比(約6.17億美元)。

印度合作銀行問題頻現，已經有20多家遭印度央行接管，PMC是遭接管的合作銀行中，規模最大的一家。3月底為止，PMC存款總額達1,162億印度盧比。事件曝光後，PMC資金出現「擠提」。上周印度央行下令，未來6個月PMC存戶最多只能提領1萬印度盧比(約140美元)。

事實上，不單只PMC，日前又傳出民營銀行Lakshmi Vilas Bank(LVB)，被印度央行列入「立即糾正措施」名單，限制該行承作新貸款。房產融資商Indiabulls Housing Finance Corp.原本打算與LVB合併，但卻因今次事件受波及，9月30日股價暴跌38%，創該公司史上最大跌幅。

相關消息亦拖累當地銀行股急挫，其中Yes Bank股價連5跌，周二(1日)重挫22%。而衡量印度市場恐慌氣氛的波動率指數(VIX)，單日飆高5%至17.11，反映投資者不安情緒蔓延。

金融體系醜聞打擊投資者信心，印度央行(RBI)亦要出面安撫，周三在社交網站Twitter發文向大眾保證，印度銀行業安全穩定，無需因謠言恐慌。

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