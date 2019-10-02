準繩分析員：股市未到頂　勿被唱淡言論嚇怕

外國傳媒報道，近年測市準繩的美股大好友，Canaccord Genuity股票策略員Tony Dwyer認為，周二(1日)公布的美國ISM製造業採購經理指數(PMI)遠遜預期，是「我們早已知道的事」，因全球製造業都在放緩，故不覺得是沽貨離場的藉口，投資者反而可低撈。

他表示，目前市場人士過度強調衰退，其實就算衰退，溫和程度將類似2011至2012年的歐債危機，以及2015至2016年的油價崩潰，對股市不會有太大影響，現時充其量只是「第3次溫和衰退」的開始。

在他而言，最強力的理據是「利率低企」！他說：「我們已對刺激經濟做了工夫，聯儲局主席鮑威爾明確表示，如果經濟數據持續疲弱，當局將會更進取地救市。」因此，他估計，聯儲局會在10月進行第3次減息，然後全球經濟疲弱的畫面將會「見底」。他以花旗宏觀經濟驚奇指數為例，近期持續攀升，反映經濟數據大多是勝預期。

他說：「我們相信標指下一步是升上3,350點，主因是全球經濟會轉強，央行的貨幣政策持續進取，投資者會對唱淡的新聞感到疲倦。」

事實上，Dwyer近年的預測確實準確，包括2016年7月預言美股12個月最少狂飆20%、2018年1月預言股市升得多要調整、3月叫人撈底，到了2019年3月指美債孳息「倒掛」是入貨信號，8月美債孳息率再出現「倒掛」時，呼籲投資者不要與市場「一般見識」，「倒掛」反而是買股信號，因往績是預計兩年後才衰退，不是即時衰退。結果又言中。

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