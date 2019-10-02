新盤UPDATES︰發展商積極部署 大型項目蓄勢待發
2019年10月02日 20:47
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踏入第四季，發展商爭相部署啟動新一輪推盤攻勢。再有市區大型項目積極籌備登場，有機會搶閘成為本季頭炮項目。
●愛海頌最快下周初開價及開放示範單位
第四季新盤開售潮即將爆發。長實集團(01113)助理首席經理(營業)何家欣表示，旗下長沙灣愛海頌的樓書料本周內上網，最快下周初開價及開放示範單位予公眾參觀。
她透露，項目由4座物業組成，提供876伙，當中兩房戶佔約75%，實用面積474至507方呎，其餘三房戶面積由695至786方呎，全部設有主人套房及儲物房。部分單位可享海景。
●賢文禮士大戶減價促銷
發展商繼續促銷現樓單位。據一手銷售資訊網資料，華懋集團的九龍塘賢文禮士，其中1伙再減價，單位為第5座10樓C室，實用面積898方呎，價單售價由3,349.3萬下調至3,138.1萬元，最新售價較2017年4月首度推出時更低逾百萬元，而單位於短短約兩個月累減約12.7%，若連同擴大折扣優惠計算，期內變相減價達23%。
●傲瀧特色戶逾5,856萬元售出
新世界發展(00017)近日熱銷的清水灣傲瀧，剛再連沽兩伙特色戶，其中3座7樓B室連天台特色戶，成交價5,856.2萬元，呎價31,051元。物業自推出長達4年成交期以來，已售18伙，套現逾11億元。
●匯璽部分單位加價約1%
新鴻基地產(00016)的西南九龍匯璽，剛更新價單，部分單位提價。其中星鑽匯7樓A室，實用面積1,663方呎，價單售價由5,090萬調升至5,140.9萬元，呎價則由30,607上調至30,913元，加幅約1%。
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