新盤UPDATES︰發展商積極部署　大型項目蓄勢待發

踏入第四季，發展商爭相部署啟動新一輪推盤攻勢。再有市區大型項目積極籌備登場，有機會搶閘成為本季頭炮項目。

●愛海頌最快下周初開價及開放示範單位

她透露，項目由4座物業組成，提供876伙，當中兩房戶佔約75%，實用面積474至507方呎，其餘三房戶面積由695至786方呎，全部設有主人套房及儲物房。部分單位可享海景。

●賢文禮士大戶減價促銷

發展商繼續促銷現樓單位。據一手銷售資訊網資料，華懋集團的九龍塘賢文禮士，其中1伙再減價，單位為第5座10樓C室，實用面積898方呎，價單售價由3,349.3萬下調至3,138.1萬元，最新售價較2017年4月首度推出時更低逾百萬元，而單位於短短約兩個月累減約12.7%，若連同擴大折扣優惠計算，期內變相減價達23%。

●傲瀧特色戶逾5,856萬元售出

●匯璽部分單位加價約1%

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