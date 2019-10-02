否極泰來！這個數據反轉　意味美股狂歡將到

隨着第三季度結束，美企快將公布季績，有市場預期企業整體盈利收縮3%，將比7月預期的萎縮1%慘淡。不過，美國投資大師、Leuthold Group首席投資策略員Jim Paulsen表示，盈利增長估計可能不會像市場擔心的那麼糟糕，一旦成真，隨時引爆美股狂歡。

事實上，美國的經濟數據正在從令人意外的最差數據走向令人意外的最佳數據。Paulsen指出，花旗美國經濟驚喜指數從6月底的負70升至現在的正40，將給收入估計和指引帶來巨大的影響。

在歷史上，當最佳經濟驚喜情況出現時，接下來的6個月中，盈利預測通常以年率雙位數的速度增長。

Paulsen還補充稱，在過去的一年中，利率大幅下跌，聯儲局放鬆貨幣政策為市場提供支持，美股又重新回到之前高位附近。目前唯一缺少的就是盈利，而今年全年業績展望都在下調，所以當業績預期突然上升，影響將是巨大的。

值得注意的是，標指距離歷史高位還有不到2%的距離。接下來主要銀行摩根大通、摩根士丹利、富國銀行、花旗集團，以及高盛，將於10月15日開始發布盈利報告。

花旗美國經濟驚喜指數(Citygroup Economic Surprise Index，ESI)，是將經濟事件客觀量化的指標。如果數值愈大，表示實際值與預期值差異愈大。指數評估的經濟數據主要包含整體活動與公司調查、勞動市場與消費支出、投資、國際貿易、通脹、金融活動等6大類含30幾個重要經濟數據。

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