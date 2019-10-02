樓價UPDATES︰建利大廈長情業主沽貨　41年升值近30倍

灣仔謝斐道建利大廈有長情業主沽貨套現，單位41年升值近30倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●建利大廈A座中層4室兩房戶，實用面積377方呎，外望樓景。上址3月初叫價680萬元放售，微減5萬元，以675萬元售出，實用呎價17,905元。原業主於1978年以22.04萬元購入該單位，現時利潤可觀。

●鰂魚涌君豪峰9月份共錄約57宗租務個案，開放式戶佔一半。項目中高層A室，實用面積234方呎，獲剛來港的日本租客以1.5萬元承租，實用呎租64.1元。

－－－－－－

九龍區

●將軍澳SAVANNAH再錄辣招鬆綁個案，屋苑2A座高層D室，實用面積312方呎，為一房間隔，6月時叫價680萬元，經議價後減80萬元或約12%，以600萬元售出，呎價19,231元。原業主於2016年5月以約386.4萬元購入上址，3年帳面賺213.6萬元。

－－－－－－

新界區

●大圍金獅花園1期F座低層07室，實用面積260方呎，以兩房間隔，議價後以438萬元易手，實用呎價16,846元。上址為原業主於2011年以177萬元購入，持貨8年帳面獲利261萬元。

●粉嶺高爾夫球會旁高爾夫．御苑上月亦錄至少6宗租務個案。屋苑7座低層K室，實用面積280方呎，以開放式間隔，以9,000元獲承租，呎租32.1元。業主於2017年以450.9萬元買入，現享回報率約2.4厘。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。