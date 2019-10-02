衰退疑慮升溫！道指續挫300　港股夜期失守25800

10月被視為「股災月」，目前似有應驗迹象！美國周二(1日)公布的製造業數據差強人意，市場將寄望放在周三(2日)公布的就業數據，結果又令人失望，使衰退疑慮升溫，拖累美股早段未止跌！道指跌301點，至26,272點；納指跌72點，至7,836點；標指跌20點，至2,919點。港股夜期低見25,781點，低水262點。

被稱為「小非農」的美國ADP私人就業職位增長為13.5萬，低過預期的14萬；8月為19.5萬，亦被修訂至僅增長15.7萬。市場早已警告，由於製造業數據不振，若ADP數據差過預期，反映勞工市場出現疲態，印證PMI轉差已擴散至整體經濟。

市場分析員表示，在周二製造業PMI數據公布前，市場僅料聯儲局10月減息0.25厘機會不足40%，目前升至60%，若周五(4日)公布的非農就業數據再遜預期，就可能飆升至100%機會減息。

個股方面，傳原本支持建構Facebook(Fb)虛擬貨幣支付平台Libra的四家支付公司包括Visa和萬事達卡，重新考慮是否參與其中，Fb股價早段跌0.52%至174.89美元。

同於今年較早前上市的召車App公司Uber和Lyft股價周二齊創盤中和收市新低後，Uber股價早段再跌2.32%至28.47美元，Lyft股價早段亦跌2.01%至38.77美元。

美銀美林首席美股策略師Savita Subramanian表示，今年美股高位已見，餘下時間難有突破。他說：「全球央行托市、市場過度熊市情緒，以及股息率吸引，成為股市的支持，但持續不明朗的貿易衝突，以及全球宏觀信號轉弱，皆限制了美股表現。因此，我們預計標指今年餘下時間表現中性，給予目標2,900點，即較周二收市有1.4%下跌空間。」

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