研究：揀必賺美股　代號要易記易讀兼夠Cool

揀必賺美股唔使睇往績、數據，睇睇個股票代號就得？美國著名學院Pomona College一項研究發現，一啲股票代號易記又易讀嘅股份，例如PZZA、WIFI或者KOOL嘅回報原來拋離市場上大多數嘅股票。

該學院綜合一項2006至2018年間股票回報嘅研究發現，其挑選嘅22隻股份都界定為股票代號易記易讀，期間呢啲股份嘅複合年回報為13.22%，遠遠跑贏包涵近4,000隻美股嘅CRSP Total Market Index嘅4.9%年均回報。

以上事實亦證明，簡單易明嘅揀股方法都係一種有利可圖嘅策略，唔需要好似傳統大行咁，一味要研究股票市盈率，或者聽取上市公司CEO嘅無聊電話。反而研究報告發現，某某股份嘅股票代號只要係普通單詞發聲，又可以同產品有明確關聯，佢哋嘅表現通常都會非常出色，而且流動性高啲，同交易量大啲。

講咗咁耐，呢啲股份包括Papa John's(PZZA)，Boingo Wireless(WIFI)、Thermogenesis Corp.(KOOL)、Mammoth Energy Services(TUSK)和Dentsply Sirona(XRAY)等等。

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