市場添亂！約翰遜：歐盟倘不讓步　已準備好硬脫歐

外國傳媒報道，英國首相約翰遜簡要講述了他的脫歐新計劃，並警告歐盟，要麼讓步，要麼就看着英國退出談判和「硬脫歐」。他稱，如果歐盟官員不做出妥協，英國做好了四周後「硬脫離」的準備。

今次是約翰遜發表擔任首相以來，在保守黨大會上的首次主題演講，稱他的團隊將於周三(2日)，向歐盟提出「具有建設性而合理的」藍圖細節。他說：「我非常希望我們的朋友理解並且妥協。」

他又說：「這(硬脫歐)不是我們想要的結果，但是我要在這次會議上告訴你們：我們已經為這結果做好準備。」

英國脫離歐盟的預定時間是10月31日，約翰遜稱，他決不會同意推遲，即使這意味着英國可能在沒有協議的情況下離開歐盟，使港口、企業供應鏈、食品、燃料和水的供應，都面臨陷入混亂的風險。

接下來幾天至關重要。如果約翰遜不能達成協議，將面臨與國會對決，以及在法庭上辯論他的「硬脫歐」計劃，最終可能要由英國法官決定約翰遜的威脅會否成為現實。

不過，幾乎沒有迹象顯示，歐盟諸國的領導人願意接受約翰遜的建議。愛爾蘭已拒絕了該計劃的一些內容。

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