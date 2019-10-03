李秀恒　港金融優勢不進則退

俗語有云「一年容易又中秋」，惟在中秋節後恒生指數拾級而下，更跌穿了二萬六關口，加上受內部社會爭議、外圍經濟氣氛轉差，以及港交所收購倫敦證券交易所被拒等不利因素影響，看來恒指在十月可能仍有下跌空間。當中倫交所拒絕收購一事尤其值得注意，因反映出香港金融業的發展遇到了障礙，若不盡快提升核心競爭力，國際金融中心地位可能會受到動搖。

港交所上月宣布擬斥資296億英鎊(約2,867億港元)收購倫交所。港交所行政總裁李小加不但將收購計劃形容為「倫港世紀聯姻」，還指若收購成功，香港將創造一個布局全球、覆蓋亞歐美三大時區，以及同時能為美元、歐元和人民幣等主要貨幣提供國際化金融交易服務的平台。同時，兩間交易所合併後，有望成為市值超過700億美元的交易所集團，令香港進一步成為重要國際金融中心。

不料，在港交所宣布計劃後僅僅兩日，倫交所便以較強硬的態度拒絕了收購方案，不但質疑香港未必有能力在未來繼續保持競爭上的優勢，更指上海才是中國未來的金融中心，倫交所若想進入中國市場，上交所是首選且直接的渠道。雖然李小加表示仍會在收購一事上繼續努力，但從倫交所的態度和提出的質疑來看，現時國際社會及投資者對香港金融業未來前景存在質疑，這也為本港金融業發展敲響了警鐘。

先不談政治因素的考慮，港交所提出的收購方案有超過20%的溢價，應有一定的吸引力，惟港交所不但要求倫交所放棄現有的發展計劃，亦有高達四分之三的收購作價是以股份方式支付，這兩點可能就已令倫交所感到與港交所合併未能為其帶來最大的利益。現時倫交所正計劃從黑石集團手上收購全球最大金融數據及分析服務供應商Refinitiv，該公司在全球190個國家為逾4萬個客戶提供大數據和FinTech等服務，未來在全球智能化交易快速普及時有着很大的發展潛力。由此可見，相較於通過合併快速成為高市值交易所集團，倫交所更看中未來的發展潛力和能否長期保持高效競爭力，這方面值得港交所借鑑和學習。

另一方面，倫交所拒絕「聯姻」一事，亦反映出香港金融競爭力有被上海超越的危機。港交所一直以高效率連接中國和國際市場自居，視自己為國際投資者和大企業進入中國市場，以及內地企業「走出去」的首選地。可是隨着中國金融市場的逐漸開放、改革和與國際接軌，港交所「首選跳板」的角色正逐漸淡化。

曾經「紐倫港」被視為國際三大金融中心，但隨着各地金融業不斷創新和金融業排名更迭，早幾年已出現「紐倫港」變「紐倫坡」(紐約、倫敦和新加坡)的說法，認為新加坡在金融服務業方面已超過了香港。如今倫交所坦言更願與上交所合作，暗示「滬倫聯姻」前景更佳，那麼未來會否出現「紐倫滬」呢？至於香港，若不想被上海取代，現時便要好好制訂長遠且多元化的創新金融發展方案，在守住現有優勢的同時，消除外界對香港金融業競爭力流失的質疑，重拾國際投資者的信心。

香港經貿商會會長 李秀恒

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