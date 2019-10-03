金曹　跌市致勝可靠「三部曲」

由於筆者主力做期權策略及期指程式盤，雖然最近在26,000上上落落，加上負面消息多，買賣正股搵食艱難，但大戶始終有手影可尋，每天在互聯網跟一大群學生戰友「捉路」，其實都很有樂趣。今天談談在反覆向下的市況，如何操作炒波幅三部曲：選股、對沖及調整組合。只要心態正確，跌市中也有策略免得資金被縛。

一、選股：投資之道其實歷久不變，都是先選擇優質股，低位儲貨，等待升值或收息。選擇條件是過去3年有穩定盈利，預計仍有增長，管理層專注本業又有派息紀錄，業務有競爭優勢，對手入行門檻較高，最好加上創新元素如5G、人工智能、生物科技等，也可選能源、地產、金融行業領導股。

現時恒指引伸波幅大約20，表示期權莊家預計一季仍可見10%波幅，即第四季入市價可定在起碼股價見接近10%調整，或等恒指由250日線27,300回調10%才考慮入市，理想價位是24,600開始分三注儲貨。自9月見頂回落大沽期指加倉位是：27,098、26,538及26,312。這些價位都會成為後市反彈的阻力。

三、調整組合：雖然長線投資是王道，但現時股價波動，當持股短線急升其實應該食胡套利，回調再考慮補倉。但散戶難以知道何謂高低，而且也沒有執行的紀律，倒不如參考期權莊家開出的引伸波幅除以2.5去評估10月及11月合理的頂位出貨價及低位接貨價。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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