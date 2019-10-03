林嘉麒 市淡不妨吼買優質新股
2019年10月03日 00:38
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大市在內地假期期間成交淡靜，周三(2日)成交只有600多億元，估計市場正觀望A股假期後的中美雙方下一輪貿易會談，大市入市或沽貨意欲不大。港股周三受外圍經濟影響下，開市裂口下跌，曾一度跌穿25,800，惟低位見反彈，略有支持，不但未見沽貨情形，反而低位有買盤支持。這情況或反映港股在未有進一步負面消息前，大戶持倉未變，周一恒指走勢向好，也不單止是季結因素。事實上，10月消息多，而且具震撼力，一旦消息迅即轉壞，恒指才會再破底。不過，估計在A股復市前，恒指或可守於25,800點水平。
大市缺乏投資焦點，反而有利新股表現，短線可發掘優質公司。百威亞太(01876)上市幾日，表現凌厲，除了公司具品牌效應外，以下限定價上升有水位。百威認購反應只屬一般，市場氣氛一般，散戶抽新股意欲自然低。在不需要回撥機制的情況下，國際配售份額比例大，股份歸邊於大戶，優質新股上市後表現自然可看高一線。當然，市淡抽新股，散戶中籤率高，上市後回報理應不錯。
近期有兩隻新股較特別，大可留意考慮認購。德視佳(01846)是歐洲視力矯正行業領先者，具有25年歷史，佔德國視力矯正市場份額第一位，丹麥市場第二位，屬於行業龍頭。公司擁有市場領先技術，過去曾參與飛秒激光聯合準分子激光角膜原位磨鑲術，亦是業內首批進行TICL手術的公司之一，而2011年亦已採用LenSx激光進行無刀手術等。近幾年業務擴展至中國，過去3年中國業務表現出色，年複合增長率高達80%。現時內地近視眼全飛秒激光手術及ICL晶體植入術的滲透率遠低於德國，業務發展空間大。
另外可留意是吉林省春城熱力(01853)，是第一隻香港上市的供熱股。大股東吉林省春城熱力股份有限公司屬國企體系。按2018年供熱服務面積計，公司是吉林省最大的供熱服務提供商，在長春市有超過20年的經營歷史，服務對象是終端用戶。吉林省冬天非常寒冷，供熱時間由每年10月至4月，供熱價格由《中國價格法》指引。公司過去長時間盈利增長穩定，受經濟環境影響極低，而上市後計劃派息率不低於年度可分配淨利潤的三成，可視為非一般的公用股。
宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)
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