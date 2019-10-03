林嘉麒　市淡不妨吼買優質新股

大市在內地假期期間成交淡靜，周三(2日)成交只有600多億元，估計市場正觀望A股假期後的中美雙方下一輪貿易會談，大市入市或沽貨意欲不大。港股周三受外圍經濟影響下，開市裂口下跌，曾一度跌穿25,800，惟低位見反彈，略有支持，不但未見沽貨情形，反而低位有買盤支持。這情況或反映港股在未有進一步負面消息前，大戶持倉未變，周一恒指走勢向好，也不單止是季結因素。事實上，10月消息多，而且具震撼力，一旦消息迅即轉壞，恒指才會再破底。不過，估計在A股復市前，恒指或可守於25,800點水平。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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